Jorge Jesus pode ser o nome perfeito para o Flamengo

Treinador português conseguiu recolocar o Benfica em uma posição hegemônica em Portugal e às decisões continentais

Jorge Jesus é torcedor do , clube que dentre vários adeptos teve em José Antunes, pai de Zico, alguém que jamais se esqueceu da paixão pelos Leões de Alvalade. Mas foi no , também de Lisboa, que o treinador que pode ocupar a vaga deixada por Abel Braga no fez o seu maior trabalho no futebol europeu. Uma passagem que recolocou os Encarnados em uma posição parecida com a que o deseja retornar: a de campeão nacional e potência continental.

É verdade que os contextos do futebol europeu são muito diferentes ao que temos por aqui no . Quando analisamos apenas o futebol português, estas diferenças crescem ainda mais: o campeonato luso conta com apenas três grandes clubes e desde 2002 só teve Benfica ou como campeões. Seria até mais fácil comparar o Portuguesão a um estadual do Brasil se a análise focasse no número de candidatos ao título ou a extensão territorial. Mesmo assim, o trabalho feito por Jesus no Benfica dá motivos para que o torcedor flamenguista fique animado com a possibilidade da contratação.

Meio-campista que não teve tanto sucesso entre as décadas de 1970 e 80, Jorge Jesus é um obcecado pelo futebol e busca dar às suas equipes um rosto mais ofensivo. Não à toa o seu primeiro grande modelo de inspiração foi o campeão da em 1992, o ‘Dream Team’, treinado por Johan Cruyff. A admiração chegou a tal ponto de o lisboeta gastar suas economias para fazer um estágio no Camp Nou em uma época em que este tipo de coisa não era registrado em fotos para alimentar o ego nas redes sociais. Esta inspiração se fazia presente em sua obsessão pelo 3-4-3 usado pelos catalães, que Jesus tentava replicar, com alguma dificuldade, em seus primeiros trabalhos.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Passou a ser mais falado em a partir de 2006, quando assumiu o Belenenses, e em sua excelente passagem pelo Braga. Mas foi o Benfica que o colocou como um dos melhores técnicos portugueses de sua época. Logo em sua primeira temporada, 2009-10, foi campeão nacional acabando com uma hegemonia de quatro anos do Porto. Entre 2013 e 2015, levou os Encarnados a um bicampeonato que não acontecia desde a década de 1980, quando o Benfica ainda era treinado pelo sueco Sven-Göran Eriksson e ainda se colocava, por vezes, como um concorrente a títulos europeus.

Sob o comando de Jorge Jesus o Benfica também voltou a aparecer com destaque nas noites europeias. Ficou no “quase” duas vezes na , perdendo a final de 2013 nos acréscimos para o e a de 2014 nos pênaltis frente ao . Não conseguiu quebrar a chamada “maldição de Béla Guttmann”, húngaro bicampeão europeu com o Glorioso em 1961 e 62 e que deixou o clube afirmando que os benfiquista jamais voltariam a conquistar o continente nos 100 anos seguintes. Mas quando deixou o Estádio da Luz, em 2015, o fez como treinador mais vezes campeão na história encarnada: foram dez troféus levantados e um número recorde de 225 vitórias.

Vasco, Galo e Flamengo: por que Jesus passou a ser tão cobiçado no Brasil?

Jorge Jesus também ajudou os portugueses na revelação de alguns talentos, movimentando a máquina de transferências valorizando jogadores ou revelados na Luz ou que chegavam lá desacreditados. Em seu estilo de jogo, faz o básico de focar primeiro na defesa ainda que seus times tenham ficado conhecido pelo bom ataque: “o treinador é responsável por 60% do processo defensivo e 40% do processo ofensivo. O resto é da responsabilidade dos jogadores”, chegou a dizer. É tudo o que um Flamengo que sofre na defesa e conta com um excelente ataque pede.

Os seus últimos trabalhos foram no Sporting, ainda em meio à administração caótica do hoje presidente deposto Bruno de Carvalho, e um rápido período no futebol árabe.

Mas Jorge Jesus também poderia devolver protagonismo nacional ao Clube da Gávea e disputar de forma mais competitiva as competições continentais. A grande questão seria saber como seria a sua adaptação ao futebol brasileiro – de quem é fanático – e se o clima na Gávea o ajudará a fazer um bom trabalho. Esta confiança mútua, aliás, é o alicerce para o luso – que ao longo de sua carreira sempre buscou ter o máximo de controle de tudo o que envolve o departamento de futebol.