Flamengo e Balotelli não chegam a acordo e encerram negociações

Atacante deve jogar no Brescia, time da Itália com o qual tem vínculo emocional desde a infância

O anunciou nesta quinta-feira (15) o fim da negociação com Mario Balotelli. Após cerca de dez dias de conversas e sondagens, as partes não chegaram a um acordo porque Balotelli está inclinado a assinar com o Brescia, time recém-promovido à da e com o qual tem vínculo emocional por ter crescido na cidade.

O Flamengo não deu detalhes sobre o fim das conversas. Por meio de nota oficial, informou apenas que fez duas reuniões "cordiais" em Mônaco com representantes de Balotelli. "O Clube de Regatas do Flamengo, o atleta Mario Balotelli e seus representantes decidem, de comum acordo e após dois dias de cordiais reuniões em Mônaco, encerrar nesta data (15/8) as negociações envolvendo a possível contratação do atleta", publicou o clube.

O anúncio acontece depois da ida de uma comitiva rubro-negra à Europa para tentar finalizar a contratação de Balotelli. Pesou contra o Flamengo o fato de o clube ter iniciado as negociações com os empresários "errados", como contou a Goal na última quarta-feira. O vice de futebol Marcos Braz, que viajou à Europa para as tratar com os representantes do italiano, vê o clube fortalecido nesse processo.

Em rápido contato com Marcos Braz, o dirigente foi direto: "Te garanto que o #Flamengo saiu em pé desta negociação" — Raisa Simplicio (@simpraisa) August 15, 2019

Nesta quinta, o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, primeiro a publicar o início das conversas entre Flamengo e Balotelli, escreveu que o atacante de 29 anos estava perto de assinar com o Brescia e voltar ao futebol italiano.

O Flamengo, por sua vez, segue em busca do centroavante pedido pelo técnico Jorge Jesus.

*Atualizado às 16h01

