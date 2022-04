Flamengo e Andreas Pereira reavaliam "casamento" e compra do volante pode não se confirmar

Depois de embarcar para a Europa com prioridade em fechar a compra de Andreas Pereira, acertar os ponteiros com o Manchester United e até mesmo preparar o anúncio oficial, a permanência do volante no Flamengo já não é mais uma certeza. Diante dos últimos acontecimentos, tanto o time carioca, quanto o jogador reavaliam se vale a pena o "casamento".

Segundo soube a GOAL, o atleta segue com o desejo de ficar no clube, mas se vê pensativo após perder espaço com o técnico Paulo Sousa. Pessoas próximas a Andreas entendem que, entre ser reserva no Flamengo e reserva no Manchester United, faz mais sentido voltar ao clube inglês em busca de oportunidades.

No último sábado (02), Andreas ganhou uma chance e foi titular na vaga de Arão, no Fla-Flu, mas não teve boa atuação. O momento do atleta é diferente de seu início no Flamengo e Paulo Sousa entende que no meio-campo, precisa de jogadores com outras características. A cobrança é grande para que o volante participe mais do processo defensivo e se adapte melhor ao que o técnico deseja.

Mais artigos abaixo

Por outro lado, o Flamengo se apega ao acordo feito com o Manchester United e vai cozinhando a situação, o clube também testa a paciência dos ingleses. Enquanto isso, internamente, Landim recebe pressão maior para não concretizar a compra, que inclusive, nunca foi unanimidade dentro do clube.

Landim mantém a palavra e diz que o acordo segue de pé, mas não finaliza o negócio e o estafe do atleta também não pressiona. Nos últimos dias, o presidente do clube embarcou para a Europa e tem previsão de ficar fora por cerca de duas semanas. A crise em que vive o futebol pode encurtar a viagem, mas ninguém sabe ao certo a data de retorno. Ele garantiu que, seguirá cuidando das coisas de forma remota.

Antes uma prioridade para o Flamengo, Andreas foi colocado em segundo plano. Há quase dois meses do negócio fechado com o United, o casamento se enche de dúvidas e as partes aproveitam este tempo para pensar se o futuro será junto ou separado.