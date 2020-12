Diego Alves encabeça "barca"; veja quem não deve ficar no Flamengo para 2021

O time deve fazer mudanças no elenco para dar mais oportunidades para a base e abrir mão de salários mais caros

Final de temporada e o já começa a pensar em 2021. Após um ano decepcionante, com eliminações na Copa do e na Libertadores, o time começa a remodelar seu elenco, cortando gastos e pensando em um grupo mais enxuto.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com as eliminações no mata-mata para e , o sentiu um baque, acima de tudo, financeiro. O clube deixou de arrecadar quase R$ 50 milhões. Dinheiro esse que estava previsto no orçamento, já que a expectativa da equipe carioca era de chegar até a final da Copa do Brasil e à semifinal da Libertadores, recebendo as premiações correspondentes.

Mais times

A queda das receitas de premiações, aliado ao rombo nas finanças deixado pela pandemia, fizeram com que o Flamengo sentisse, pela primeira vez em algum tempo, os efeitos de ter um bolso um pouco mais apertado.

Assim, alguns nomes do elenco "milionário" montado pelo clube já encabeçam uma lista de quem não deve ficar para 2021, para que a equipe consiga equilibrar suas finanças. Enquanto Pedro, artilheiro do time em 2020 e querido pela torcida, teve a permanência garantida - o Rubro-Negro pagará R$ 87 milhões por três anos pelo atacante -, outros terão que abandonar a Gávea.

O principal nome da lista é Diego Alves. Ídolo e goleiro titular nos títulos de 2019, o jogador não chegou a um acordo para renovar seu contrato com o Flamengo, que vai até o final de 2020. Com uma pedida considerada alta pela diretoria, o atleta deve retornar à Europa e não ficará para o ano que vem. O clube, então, deve ter Hugo Souza, o "Neneca", como titular da posição para a próxima temporada.

O Brasileiro acaba no dia 24 de fevereiro, a janela para entrada de jogadores abre somente em março. Logo, Diego Alves saindo é bem claro que o camisa 1 será o Hugo Souza, o clube querendo ou nao. Se vai contratar depois, vai depender de uma série de fatores. Mas agora nao vai. — Raisa Simplicio (@simpraisa) December 11, 2020

Outro jogador que recebe um grande salário e não permaneçará para 2020 é Pedro Rocha. Contratado por empréstimo para ser o reserva imediato de Bruno Henrique no ataque rubro-negro, o velocista não conseguiu encaixar uma sequência de partidas, sofrendo com lesões. Mesmo com o interesse do atacante de ficar - e o Spartak estando de acordo com a renovação do empréstimo -, devido ao seu alto salário, ele será mais um que deixará a Gávea.

Lincoln, afastado do grupo e treinando junto com a base, também deve ir embora assim que chegar uma proposta vantajosa para ambas as partes. O atacante não rendeu como se esperava após subir como uma grande promessa e não deve ficar. Léo Pereira, especulado no , é outro que pode deixar o clube caso apareça uma oferta interessante.

Muralha, Ronaldo e Rafael , emprestados até o final de seus contratos, não irão retornar. Em contrapartida, Yuri César, jovem importante no de Ceni, deve voltar para compor elenco. Essa é a ordem no Flamengo: substituir peças caras e improdutivas por jovens da base, com a ascensão de nomes como Natan, Ramon, Hugo Souza, entre outros. Resta saber se a estratégia dará certo.