Com Dome, Flamengo sofre maior número de goleadas após seis anos

Pressão sobre o treinador espanhol aumentou depois da derrota por 4 a 0 no confronto direto contra o Atlético-MG

O de Domenec Torrent voltou a sofrer uma derrota elástica neste domingo, desta vez diante do Atlético-MG por 4 a 0 no Mineirão. Há pelo menos seis anos a equipe rubro-negra não sofria tantas goleadas.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Sob o comando do espanhol, os cariocas já haviam levado um 5 a 0 do , em setembro, pela Libertadores, e um 4 a 1 diante do , uma semana antes do vexame em Belo Horizonte.

Mais times

A última vez que o Fla sofreu três goleadas no mesmo ano foi em 2014. O , coincidentemente, foi o maior algoz, superando o rival por 4 a 0 no Brasileiro e por 4 a 1 na Copa do . O Inter, com um triunfo por 4 a 0 pelo Brasileirão, fecha a lista.

Já em 2015, o time carioca sofreu só uma goleada - para o de novo, por 4 a 1, pelo Brasileirão. No ano seguinte, um 4 a 0 diante do , também pelo torneio nacional, foi o único revés com placar elástico.

Para completar, o Flamengo não sofreu nenhuma goleada em 2017, apenas uma em 2018 (4 a 0 contra o pelo Carioca) e outra no ano passado (o 4 a 0 diante do quando o time já havia garantido o título brasileiro com antecipação).

Nas redes sociais, a torcida rubro-negra mostrou bastante inconformismo com a derrota deste domingo, e a hashtag #foradomenec ficou entre os assuntos mais comentados - além de pedidos pela volta de Jorge Jesus.

Mais artigos abaixo

Jorge Jesus com o time ganhando de 4x0 // Dome em qualquer jogo #colunadofla pic.twitter.com/1zj0IFe38Z — surtado ᶜʳᶠ | 🏳️‍🌈 (@surtadzxx) November 8, 2020

JESUS VEIO E QUEBROU TODOS OS RECORDES AO NOSSO FAVOR



DOMÈNEC VEIO E QUEBROU TODOS OS RECORDES CONTRA A GENTE — FLAMENGAÇO DE (🏡) (@_flamengaco) November 8, 2020

Todas as vezes que te critiquei desde a sua chegada eu sempre estive certa krlh #foradomenec pic.twitter.com/rWA6X5o9v8 — EuMaryana🥵 (@MaryanaPaiva3) November 8, 2020

Agora a torcida acordou de verdade #foradomenec — Os Flanaticos (@OsFlanaticos_) November 8, 2020

👈🏼 este perfil não aguenta mais o domenec e apoia #foradomenec — isa 🚣🏻‍♀️ (@crfisx) November 8, 2020

Dome comandou o Fla em 24 jogos até o momento, com 14 vitórias, quatro empates e seis derrotas, além de 42 gols marcados e 36 sofridos.

Jesus, por sua vez, deixou a Gávea após 57 jogos. Foram 43 vitórias, dez empates e só quatro derrotas, com 129 gols marcados e só 46 sofridos.