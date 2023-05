Flamengo x Cruzeiro ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (27), pela oitava rodada do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

Em confronto direto pelo G-4, Flamengo e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (27), a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio do Maracanã, localizado no Rio de Janeiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Pressionado após o empate com o Ñublense por 1 a 1 na Libertadores, o Flamengo volta a sua atenção para a disputa do Brasileirão. No momento, o Rubro-Negro aparece em sexto lugar, com 12 pontos.

Para o confronto, o técnico Jorge Sampaoli contará com o retorno de Ayrton Lucas, que foi preservado no meio da semana, enquanto Marinho e Bruno Henrique são tratados como dúvidas.

Do outro lado, o Cruzeiro, na quinta posição, com 12 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após a derrota para o Cuiabá por 1 a 0 na última rodada. Recuperado de lesão muscular, Mateus Vital volta a ficar à disposição após três jogos afastado.

Em seguida, o Flamengo terá pela frente o Fluminense na próxima quinta-feira (1), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, as equipes empataram sem gols, enquanto o Cruzeiro empatou com o Grêmio por 1 a 1 e definirão a classificação na quarta (31).

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 79 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 30 vitórias, contra 28 do Cruzeiro, além de 21 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2019, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Flamengo: Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Thiago Maia, Gerson; Cebolinha, Gabigol e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado, Neto Moura e Wallisson; Bruno Rodrigues, Wesley e Gilberto. Técnico: Pepa.

Desfalques

Flamengo

Matheuzinho e Everton Ribeiro estão no departamento médico.

Cruzeiro

Fernando Henrique, em transição física, e Ramiro, Wesley Gasolina e Rafael Bilu, no departamento médico, estão fora. Richard está afastado por conta da Operação Penalidade Máxima.

Quando é?