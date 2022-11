Flamengo x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Torcida rubro-negra promete grande festa no Maracanã, após o título da Copa Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado com o título da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, o Flamengo reencontra o Corinthians nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil, exceto SP e CE), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Com promessa de casa cheia, o Flamengo irá reencontrar a torcida após o título da Libertadores, conquistado no último sábado (29), com a vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0. Cumprindo apenas tabela no Brasileirão, uma vez que já garantiu a classificação para a Libertadores 2023, o Rubro-Negro pode entrar em campo com time alternativo. Já o Corinthians, vindo de uma derrota e um empate nos últimos dois jogos, busca não só reencontrar o caminho da vitória, como também esquecer a derrota nos pênaltis para o Flamengo na decisão da Copa do Brasil. Atualmente, o Timão soma 58 pontos e mira o G-4 do Brasileiro. Sem Vítor Pereira, suspenso, a equipe será comandada pelos auxiliares Filipe Almeida e Luís Miguel, e deve ter os retornos de Balbuena e Renato Augusto, poupados no empate sem gols com o Goiás. Por outro lado, Roni e Rafael Ramos, recuperados de Covid-19, voltam a ficar à disposição. Em 147 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo registra 61 vitórias, contra 54 do Corinthians, além de 32 empates. No último encontro, válido pela final da Copa do Brasil, as equipes empataram em 1 a 1 no segundo jogo, mas o Rubro-Negro venceu nos pênaltis por 6 a 5.

Prováveis escalações

Escalação do provável FLAMENGO: Diego Alves, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas (Marcos Paulo); Pulgar, Diego Ribas e Victor Hugo; Marinho, Cebolinha e Matheus França.

Escalação do provável CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena (Robert) e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto e Renato Augusto (Giuliano); Mateus Vital, Yuri Alberto e Róger Guedes.

Desfalques

Flamengo

Bruno Henrique e Rodrigo Caio, lesionados, seguem fora.

Corinthians

Adson e Gustavo Mosquito, machucados, e Maycon e Júnior Moraes, em recondicionamento físico, seguem como desfalques.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 2 de novembro de 2022

• Horário: 21h30 (de Brasília)

• Local: Maracanã – Rio de Janeiro, RJ

• Arbitragem: RAMON ABATTI (árbitro), KLEBER LUCIO GIL e THIAGGO AMERICANO (assistentes), GRAZIANNI MACIEL (quarto árbitro) e DANIEL NOBRE BINS (AVAR)