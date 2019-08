Flamengo conta com ajuda de renomado agente para negociar com Balotelli

Giuliano Bertolucci, que intermediou a chegada de Jorge Jesus, é visto pelo Rubro-Negro como trunfo para ter o atacante

O conta com uma importante ajuda na missão de contratar Mario Baloletti. A Goal sabe que o empresário Giuliano Bertolucci foi chamado para participar da reta final da negociação com o atacante italiano, que agora está sendo tratada diretamente na Europa.

Bertolucci, que estava em Paris para discutir outros assuntos, entre eles a possível transferência do cliente Philippe Coutinho para o , chegou em Lisboa nesta terça-feira à tarde, poucos minutos antes do desembarque da cúpula rubro-negra formada por Marcos Braz (vice-presidente), Bruno Spindel (diretor executivo) e Marcos Motta (advogado).

Tanto o clube carioca como o próprio agente negam a existência de uma "parceria" por causa de Balotetti, mas, segundo a nossa apuração, estão juntos sim no negócio, que, do lado do jogador, está sendo tocado por Andrea Catolli e mais recentemente por Mino Raiola.

Responsável também pela carreira de Reinier, a mais nova promessa do Flamengo, Giuliano Bertolucci acabou acionado nos últimos dias por Braz porque tem longa experiência e muita moral no mercado internacional. É visto como um "trunfo" para o sucesso do acordo.

A relação de Bertolucci com o Flamengo, vale lembrar, passou a ter ainda mais peso com a chegada de Jorge Jesus. O empresário, que é parceiro de Kia Joorabchian, foi um dos principais intermediários na negociação com o treinador português, sendo decisivo, inclusive, em reuniões em Lisboa.