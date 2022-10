Flamengo faz churrasco no Ninho para comemorar título da Copa do Brasil

Elenco e diretoria se reúnem para comemorar mais uma conquista da 'geração 2019'

Depois de faturar o título da Copa do Brasil, o elenco do Flamengo tem pela frente a decisão da Copa Libertadores diante do Athletico-PR, no sábado da próxima semana (29), em Guayaquil. Antes de pensar na decisão continental, porém, o elenco rubro-negro vai começar o título nacional com um churrasco no Ninho do Urubu na tarde desta quinta-feira (20), horas após a vitória sobre o Corinthians.

O evento vai reunir o elenco, comissão técnica, dirigentes e convidados e será regado de muita carne, é claro. O título da Copa do Brasil era o que faltava das conquistas possíveis para essa 'geração 2019' de Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro e cia. O grupo ainda sonha com o Mundial de Clubes, competição vista como mais difícil de ser vencida.

Depois da partida de ontem, Gabigol promoveu uma festa para comemorar o título com a presença de familiares e amigos. O camisa 9 não teve grande atuação nos 90 minutos, mas incendiou a torcida após converter o quinto pênalti, que foi apontado como fator fundamental para fazer o torcedor que estava presente no Maracanã continuar acreditando.

Getty Images

Depois da comemoração no CT, o elenco rubro-negro voltará às atenções para a final da Copa Libertadores. A ideia da comissão técnica é descansar o 'time das Copas' nos próximos dias e fazer a preparação para o grande duelo. Sendo assim, Dorival Júnior deve optar por uma equipe bastante mexida para os duelos diante de América-MG e Santos, os dois compromissos da equipe pelo Brasileirão antes da nova final.

Pela sua programação, o Flamengo desembarca em Guayaquil na próxima quarta-feira (26), um dia depois do duelo contra o Santos, no Rio. A equipe vai realizar dois treinos na cidade sede da final, nas dependências do Emelec, em preparação para a final contra o Athletico.