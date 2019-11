Flamengo está perto de ser hexa ou hepta do Brasileirão? Título de 1987 ainda gera discussão

A CBF ainda não sabe como vai se referir ao Flamengo em caso de título e estuda solução "genérica"

O está muito próximo de se consagrar o campeão brasileiro de 2019. Porém, o título deste ano seria o sexto ou o sétimo do Rubro-negro? A dúvida está por conta do sempre polêmico título de 1987.

Veja a série exclusiva do DAZN, "Sem Filtro", com os bastidores do Flamengo em 2019! Acesse o DAZN e ganhe um mês grátis!

Em março de 2018, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o caso e decretou o Sport como único campeão brasileiro de 1987. Decisão que não é aceita de forma alguma pelos flamenguistas. Porém, respeitando a decisão jurídica, o Flamengo deveria ser tratado como hexacampeão em 2019.

A CBF, entretanto, quer evitar atritos dos dois lados, já que haveria um desgate muito grande com a maior torcida do país se o time não for tratado como heptacampeão. E quem deve que sejam válidos os sete títulos flamenguistas levam em consideração um documento de 2011 da própria CBF que definiu tanto Sport quanto Flamengo como campeões de 87.

Mais artigos abaixo

A saída que a confederação vê como mais razuável, segundo o UOL, é adotar apenas "campeão brasileiro de 2019", sem estipular a exata quantidade de títulos em caso de mais uma conquista rubro-negra. As outras cinco vezes que o Flamengo foi campeão nacional foram em 1980, 1982, 1983, 1992 e 2009.

Com 81 pontos, o Flamengo pode ser campeão brasileiro sem entrar em campo neste final de semana. Para isso, o não pode vencer o no domingo.