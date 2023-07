Flamengo x Botafogo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-17

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (19), no Estádio da Gávea; veja como acompanhar na TV

Flamengo e Botafogo se enfrentam na tarde desta quarta-feira (19), no Estádio da Gávea, a partir das 15h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O Flamengo está na terceira posição do Brasileirão sub-17, com quatro pontos. Na rodada anterior, o Mengão empatou com o Fluminense por a 1 a 1, enquanto o Botafogo, que ocupa a vice-lanterna da competição com nenhum ponto somado, perdeu para o Ceará pelo placar de 3 a 1.

Prováveis escalações

Flamengo sub-17: Caio Barone; Lucyan, Pedro Lemos, João Victor, Germano, Christian, Bill; Kauan, Khauan, Felipe Teresa, Lorran.

Botafogo sub-17: Joaquim, Caio Felipe , Ygor Foguinho, Davi Souza, Gabriel Justino, Luis Octávio, Victor Hugo, Kayke, Lucyo, Yarlen, Fabiano.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?