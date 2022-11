Flamengo x Avaí: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Jogo marcará as despedidas de Diego Alves e Diego Ribas neste sábado (12); veja como acompanhar ao vivo na TV

Com ingressos esgotados, o Flamengo recebe o Avaí neste sábado (12), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

A última partida da temporada do Flamengo, campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, marcará as despedidas de Diego Alves e Diego Ribas.

O Flamengo aparece na quinta posição, com 62 pontos, e não vence há três rodadas (duas derrotas e um empate).

"A motivação é por darmos mais chances aos que não tiveram muitas oportunidades, a finalização da carreira dos Diegos. Que façamos esses dois jogos como fizemos os dois anteriores, com muita segurança daquilo que gostaríamos e queríamos", afirmou o técnico Dorival Júnior.

Do outro lado, o Avaí, rebaixado para a Série B, aparece na penúltima posição, com 32 pontos (oito vitórias, oito empates e 21 derrotas).

Para o confronto, o técnico Fabrício Bento optará pela presença de Gledson no lugar de Vladimir, com desgaste físico.

Prováveis escalações

Escalação do provável FLAMENGO: Diego Alves, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; João Gomes, Vidal (Thiago Maia) e Diego; Everton Cebolinha, Marinho e Gabigol.

Escalação do provável AVAÍ: Gledson; Thales, Wellington Nascimento, Felipe Silva e Natanael; Lucas Ventura, Eduardo e Jean Cléber; Vitinho, Marcinho e Pablo Dyego.

Desfalques

Flamengo

Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Filipe Luís, machucados, estão fora, assim como Matheus França, Victor Hugo e Mateusão, que estão com o time sub-20 do Fla, e Pedro e Everton Ribeiro, poupados já visando a Copa do Mundo.

Avaí

Vladimir, com desgaste, está fora.

Quando é?

• Data: sábado, 12 de novembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Maracanã – Rio de Janeiro, RJ

• Arbitragem: EDINA ALVES (árbitro), MARCELO CARVALHO e FABRINI BEVILAQUA (assistentes), YURI ELINO (quarto árbitro) e IGOR JUNIO BENEVENUTO (AVAR)