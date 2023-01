Flamengo x Audax Rio ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca

Equipes estreiam no Cariocão nesta quinta-feira (12), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar na TV

Flamengo e Audax Rio se enfrentam na noite desta quinta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela rodada de estreia do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta.

Com mais de 20 mil ingressos vendidos, o Flamengo fará a sua estreia no Cariocão 2023 com a equipe Sub-20 em campo e sob o comando do técnico Mário Jorge.

Vale lembrar que o duelo precisou ser antecipado porque o Rubro-Negro disputará o Mundial de Clubes no início de fevereiro.

Prováveis escalações

Escalação do provável Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Noga, Cleiton e Ramon; Igor Jesus e Victor Hugo; Matheus França, Thiaguinho, Werton e Mateusão.

Escalação do provável Audax Rio: a atualizar.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Audax Rio

Não há desfalques confirmados.

Quando é?