Flamengo x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), no Espírito Santo; veja como acompanhar na TV e na internet

Ainda sem poder jogar no Maracanã, fechado para a recuperação do gramado, o Flamengo recebe o Athletico-PR na noite desta quarta-feira (13), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

De olho no primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o São Paulo no próximo domingo (17), o Flamengo viajou para o Espírito Santo sem o volante Erick Pulgar, que defende o Chile contra a Colômbia nesta terça (12). Arrascaeta e Luiz Araújo, machucados, também estão fora.

Na quarta posição, com 39 pontos, o Flamengo está a 12 pontos do líder Botafogo, mas chega embalado duas vitórias e dois empates nos últimos quatro jogos disputados no Brasileirão.

Do outro lado, o Athletico-PR, na sétima posição, com 34 pontos, busca reduzir a diferença para o Flamengo para entrar no G-4. Nos últimos sete jogos disputados no Brasileirão, o Furacão registra duas vitórias e cinco empates.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi, Wesley, Pablo, Leo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Allan e Victor Hugo; Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

Athletico-PR: Léo Link, Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Khellven, Erick, Hugo Moura (Vidal), Christian (Alex Santana), Vitor Bueno e Canobbio; Vitor Roque. Técnico: Wesley Carvalho.

Desfalques

Flamengo

Erick Pulgar, com a seleção chilena, e Arrascaeta e Luiz Araújo, machucados, são desfalques certos.

Athletico-PR

Fernandinho, expulso contra o Atlético-MG, Vitor Roque, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Bento, lesionado, estão fora.

Quando é?