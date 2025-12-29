Flamengo se acerta com Vitão, e zagueiro é o primeiro reforço para a temporada 2026

O Flamengo fechou a contratação de Vitão e aguarda o zagueiro nesta terça-feira, no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar o contrato. A última etapa da negociação foi superada na manhã desta segunda-feira.

O Flamengo tinha um acordo com o Internacional, mas esbarrou nos números com Vitão e seu estafe, que já tinham um acordo alinhavado com o Cruzeiro. As partes se entenderam nas últimas horas e o time carioca acertou um contrato de quatro temporadas com o jogador, que chega, inicialmente, para disputar posição com Léo Pereira, pelo lado esquerdo da defesa.

O Internacional vai receber cerca de 10 milhões de euros (R$ 65 milhões) pelo zagueiro, oferta considerada muito boa pela diretoria colorada, uma vez que em junho Vitão poderia assinar um pré-contrato e sair de graça.

O Flamengo ofereceu abater a dívida de Thiago Maia, cerca de 4,7 milhões euros (R$ 30,7 milhões), que estavam divididos em 10 parcelas, sendo que o rubro-negro não havia recebido nenhum centavo até então, além de mais 5,5 milhões de euros (R$ 35,9 milhões) à vista.