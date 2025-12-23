Cruzeiro avança por zagueiro do Inter com proposta de R$ 46 milhões

O Cruzeiro está perto de acertar a contratação do zagueiro Vitão, que pertence ao Internacional, como soube a GOAL. O jogador de 25 anos será adquirido por € 7 milhões (R$ 46,17 milhões na cotação atual).

As tratativas são conduzidas pelo empresário André Cury, representante do defensor. Ele quem atua nos bastidores a fim de buscar um desfecho positivo para as negociações. O jogador pediu aos gaúchos para se transferir para a Toca da Raposa II.

O contrato de Vitão com o Cruzeiro deve ter duração de cinco temporadas, até dezembro de 2030. O zagueiro ainda receberá uma valorização salarial em caso de transferência no mercado da bola.