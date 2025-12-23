+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Vitão, Internacional 2025Ricardo Duarte / Internacional
Thiago Fernandes e Raisa Simplicio

Cruzeiro avança por zagueiro do Inter com proposta de R$ 46 milhões

Colorado está perto de negociar o zagueiro Vitão com a Raposa no mercado da bola

O Cruzeiro está perto de acertar a contratação do zagueiro Vitão, que pertence ao Internacional, como soube a GOAL. O jogador de 25 anos será adquirido por € 7 milhões (R$ 46,17 milhões na cotação atual).

As tratativas são conduzidas pelo empresário André Cury, representante do defensor. Ele quem atua nos bastidores a fim de buscar um desfecho positivo para as negociações. O jogador pediu aos gaúchos para se transferir para a Toca da Raposa II.

O contrato de Vitão com o Cruzeiro deve ter duração de cinco temporadas, até dezembro de 2030. O zagueiro ainda receberá uma valorização salarial em caso de transferência no mercado da bola.

  • Vitão, Internacional x Flamengo, 2025Ricardo Duarte / Internacional

    Pedida inicial elevada

    A pedida inicial do Internacional era considerada muito elevada por parte do Cruzeiro. O Colorado queria embolsar € 10 milhões (R$ 67 milhões) com a negociação. As tratativas são para a redução do valor. A nova proposta do Cruzeiro inclui o pagamento de € 7 milhões de forma parcelada – as prestações serão pagas em duas temporadas, até dezembro de 2027.

    O Inter aprova a oferta feita pelos mineiros e está disposto a negociar o jogador. O clube entende que será difícil vendê-lo por um montante mais elevado, sobretudo por se tratar do último ano de contrato de Vitão – o vínculo do atleta no Beira-Rio se encerra em dezembro de 2026.

  • Vitão Seleção sub-20CBF / Divulgação

    Outros interessados

    O Cruzeiro não é o único interessado na contratação do zagueiro Vitão no mercado da bola. Outros clubes demonstraram interesse na aquisição do jogador, dentre eles, Flamengo e Palmeiras. A melhor proposta, contudo, é do Cruzeiro. A diretoria celeste tenta a contratação do jogador a pedido do técnico Tite. O treinador entende que o atleta seria importantíssimo no atual plantel cruzeirense.

