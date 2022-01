Flamengo acerta a venda de Michael ao Al Hilal, da Arábia Saudita

O Flamengo acertou a venda de Michael para o Al Hilal da Arábia Saudita. Depois de pouco mais de 15 dias de negociação, o time carioca aceitou oferta e vai embolsar cerca de R$ 46 milhões para contar com o atacante.

Aos 25 anos, Michael assinou um contrato de três anos. O brasileiro vai receber cerca de três vezes mais do que recebia no Flamengo. O novo reforço chega com status de estrela e o Al Hilal corre para inscrever o jogador no Mundial de Clubes, que acontece neste mês de fevereiro, nos Emirados Árabes.

Conforme havia trazido a GOAL, Michael aceitou a proposta do Al Hilal na semana passada e deu entrada nos trâmites enquanto os clubes se acertavam. O jogador deve embarcar para Riade já neste final de semana.

Michael deixa o Flamengo após ser o grande destaque da equipe em 2021. Ele superou as desconfianças de um início ruim no clube e caiu nas graças da torcida e deixa as portas abertas no clube.