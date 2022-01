Michael abre mão de sua parte e aguarda desfecho de negociação entre Flamengo e Al Hilal

Flamengo e Al Hilal vivem a expectativa de um desfecho pela negociação envolvendo Michael. O time carioca, que precisa bater metas, vê com bons olhos a venda do atacante que foi um dos destaques da equipe em 2021, mas faz uma exigência: quer receber o valor total dos 8,5 milhões de dólares ofertados.

O grande problema, no entanto, é que a oferta é por 100% dos direitos econômicos do jogador, mas o Flamengo tem apenas 80%. O Goiás é dono de 5% e não abre mão de sua fatia. Os outros 15% pertencem a Michael, que segundo soube a GOAL, abriu mão de sua parte.

O atacante, inclusive, já deu o "OK" para a proposta salarial do clube saudita. Os árabes ofereceram 2 milhões de euros (pouco mais de R$ 12 milhões por temporada) e um contrato de três anos.

Segundo soube a GOAL, Michael confessou a pessoas próximas que teme não ter muito espaço com Paulo Sousa, devido ao estilo de jogo do treinador, que prioriza os jogadores do meio de campo. Além disso, o atacante vai receber mais que o dobro do que recebe no Flamengo.

Por outro lado, o jogador se sente feliz no clube e não vai pressionar a diretoria para que seja negociado. Ele aguarda tranquilo o desfecho da negociação e vai respeitar a postura do Flamengo seja qual for.