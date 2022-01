Palmeiras pode inscrever reforços até vésperas do Mundial de Clubes

Por conta da Covid-19, a FIFA adiou o prazo de inscrição de jogadores no Mundial de Clubes, que acontece em fevereiro, nos Emirados Árabes. Cada clube poderá inscrever atletas até 48 horas antes da estreia na competição.

O Palmeiras, que estreia no Mundial no dia 8 de fevereiro, diante do vencedor da partida entre Monterrey, do México, e Al Ahly, do Egito. Sendo assim, o Verdão poderá enviar a lista final no dia 6.

O prazo anterior era até esta segunda-feira, 24 d e janeiro. A entidade reforçou que a mudança acontece por conta da nova onda de Covid-19, que vem assolando vários países e impactando no futebol.

Com o novo prazo, o Palmeiras ganha alguns dias para sonhar com a contratação do tão esperado centroavante e inscreve-lo no Mundial de Clubes. Internamente, no entanto, a situação é dada como improvável.

Até o momento, o time de Abel Ferreira contratou os seguintes jogadores: O goleiro Marcelo Lomba, o zagueiro Murilo, os meio-campistas Jailson e Atuesta e o atacante Rafael Navarro.

MUDANÇA IMPORTANTE PARA FLAMENGO E MICHAEL

A mudança pode impactar na negociação entre Al Hilal e Flamengo por Michael. A equipe saudita, que disputa o Mundial de Clubes, tenta a contratação do atacante e quer tê-lo na disputa da competição. Há, no entanto, um imbróglio que se arrasta nos últimos dias em relação aos 5% que pertencem ao Goiás.

Para que consiga inscreve-lo a tempo da disputa do Mundial de Clubes, o Al Hilal tem até o dia 30 de janeiro, quando fecha a janela de transferências na Arábia Saudita, para fechar a contratação do jogador.