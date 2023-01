Fiorentina x Torino ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa da Itália 22/23

A partida será disputada nesta quarta-feira (1), no Estádio Artemio Franchi; veja como acompanhar na TV e na internet

Fiorentina e Torino se enfrentam nesta quarta-feira (1), às 14h (de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, pelas quartas de final da Copa da Itália. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 2, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

11ª colocada do Campeonato Italiano com 40 pontos, a Fiorentina muda seu foco agora para a Copa da Itália. Depois de bater a Sampdoria nas oitavas de final, a equipe enfrenta o Torino, pelas quartas.

Do outro lado, o Torino que, assim como a Fiorentina, está na metade da tabela da competição nacional e, agora, muda o foco para a Copa. O time eliminou o Milan nas oitavas de final do torneio eliminatório e se encontra na 8ª colocação da Serie A italiana.

Prováveis escalações

Escalação da provável Fiorentina: Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan, Bonaventura; Ikoné, Jovic, Kouamé.

Escalação do provável Torino: Milinkovic; Ricardo, Perr e Koffi; Vojvoda, Linetty, Samuele Ricci e Singo; Vlasic, Miranchuk e Sanabria.

Desfalques

Fiorentina

Martínez Quarta, Arthur Cabral e Ricardo Sottil, lesionados, estão fora.

Torino

Aina, Lukic, Pellegri, Lazaro e Ilkhan, machucados, são desfalques certos.

Quando é?