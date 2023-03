Equipes entram em campo nesta quinta-feira (9), pelo jogo de ida das oitavas do torneio; veja como acompanhar na internet

Fiorentina e Sivasspor se enfrentam na tarde desta quinta-feira (9), às 17h (de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, pelo jogo de ida das oitavas de final da Conference League. A volta está marcada para o próximo dia 16, na Turquia. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no straming.

Embalada com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos da temporada, a Fiorentina volta a campo buscando manter a invencibilidade. Na primeira fase da Liga Conferência, a equipe ficou na vice-liderança do Grupo A, com 13 pontos. Foram quatro vitórias, um empate e uma derrota, enquanto na segunda fase eliminou o Braga por 7 a 2 no placar agregado.

Do outro lado, o Sivasspor ficou na liderança do Grupo G, com 11 pontos, um a mais que o Cluj, segundo colocado. Na competição, foram três vitórias, dois empates e uma derrota. Aproveitamento de 61%.

Prováveis escalações

Fiorentina: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Bonaventura; Ikone, Jovic, Gonzalez.

Sivasspor: Vural; Yesilyurt, Goutas, Appindangoye, Ciftci; Cofie; Saiz, Arslan, Charisis, Gradel; Caicedo.

Desfalques

Fiorentina

Sem desfalques confirmados.

Sivasspor

Caner Osmanpasa e Robin Yalcin estão lesionados.

Quando é?