Fiorentina x Cremonese ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal da Copa Itália

A partida será disputada nesta quinta-feira (27), no Estádio Artemio Franchi; veja como acompanhar na internet

Fiorentina e Cremonense se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 16h (de Brasília), no Artemio Franchi, pelo jogo de volta da semifinal da Copa da Itália 2022/23. O primeiro duelo terminou com a vitória, por 2 a 0, da Viola. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Sem chances de vaga em uma competição internacional pelo Campeonato Italiano, mas classificada na semifinal da Conference League, a Fiorentina concentra suas forças para garantir vaga na final da Copa da Itália após um bom resultado no jogo de ida. A equipe tem no brasileiro Arthur Cabral a esperança de gols. O atacante já marcou 15 gols em 41 jogos na temporada.

Do outro lado, a Cremonese tenta se reerguer e buscar uma vaga na final da Copa da Itália. A equipe, que vem de derrota, ainda ocupa a penúltima posição do Campeonato Italiano, com 19 pontos em 31 jogos. O vencedor desse duelo encara a Inter de Milão ou a Juventus na final.

Em toda a história, este será o 16º duelo das equipes. A Viola, por sua vez, conquistou oito vitórias, empatou seis vezes e perdeu uma vez para a Cremonense. No último duelo, justamente pela Copa da Itália, a Fiorentina venceu por 2 a 0, fora de casa.

Prováveis escalações

Fiorentina: Terracciano; Dodô, Milenkovic, Martinez, Biraghi; Amrabat, Mandragora, Barak; Kouamé, Saponara e Arthur Cabral. Técnico: Vincenzo Italiano.

Cremonese: Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Vásquez, Valeri; Castegnetti, Benassi, Meite, Buonaiuto; Dessers e Tsadjout. Técnico: Davide Ballardini.

Desfalques

Fiorentina

Giacomo Bonaventura e Salvatore Sirigu, lesionados, estão fora. Além disso, Josip Brekalo é dúvida.

Cremonese

Daniel Ciofani, machucado, é desfalque certo, enquanto Vlad Chiriches é dúvida.

Quando é?