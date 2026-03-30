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CM Grafica Dodo Fiorentina 2025 26 16 9Getty Images/Calciomercato
Simone Gervasio

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Fiorentina: como está Dodo: sem lesões, ele pode jogar já e tem como objetivo o jogo contra o Verona

Fiorentina
Verona x Fiorentina
Verona
Campeonato Italiano

Boas notícias para a Viola.

Boas notícias para a Fiorentina. Dodo passou por exames médicos após a lesão e não apresentou nenhuma lesão: o jogador voltará a treinar com o grupo e poderá jogar já no próximo fim de semana contra o Verona.


COMO ESTÁ DODO - O lateral da Fiorentina sentiu uma dor na coxa durante um dos últimos treinos, na pausa para os jogos das seleções. Os exames realizados nesta manhã, no entanto, não revelaram lesões.

Este é o comunicado do clube.


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FIO

“A ACF Fiorentina informa que, na manhã de hoje, o jogador Domilson Cordeiro Dos Santos Dodô foi submetido a exames clínicos e instrumentais após ter saído mais cedo do campo durante a sessão de treino de sábado. Os exames diagnósticos realizados descartaram lesões nos músculos flexores da coxa direita. Nos próximos dias, o jogador dará continuidade ao seu programa personalizado”


PRÓXIMOS COMPROMISSOS - A Fiorentina entrará em campo após o intervalo contra o Verona. Boas notícias para Paolo Vanoli, que poderá contar com Dodô já no próximo fim de semana. Neste campeonato, o brasileiro já disputou 39 partidas e marcou em uma das últimas partidas, fora de casa contra a Cremonese.

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