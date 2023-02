Fiorentina x Braga ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Conference League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (23), pela segunda fase da Conference League; veja como acompanhar na internet

Fiorentina x Braga se enfrentam na tarde desta quinta-feira (23), às 17h (de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, pelo jogo de ida da segunda fase da Conference League. A equipe italiana chega em vantagem no placar agregado após vencer o confronto de ida por 4 a 0. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

A Fiorentina chegou para a segunda fase após se classificar na segunda colocação do Grupo A da competição, com 13 pontos conquistados, ficando atrás apenas do Basaksehir nos critérios de desempate. Com a vitória no confronto de ida, a equipe italiana chega em vantagem para o confronto da volta.

Do outro lado, o Braga chegou na Conference League após ficar na terceira colocação do Grupo D da Europa League, com 10 pontos conquistados, ficando atrás de Union SG e Union Berlin. Para o confronto desta quinta, a equipe portuguesa não poderá contar com o zagueiro Vítor Tormena, expulso no jogo de ida contra a Fiorentina.

Prováveis escalações

Fiorentina: Terracciano; Venuti, Milenkovic Igor, Biraghi; Amrabat, Bonaventura, Mandragora; Nicolás González, Saponara, Luka Jovic.

Braga: Matheus; Gómez, Paulo Oliveira, Niakaté, Nuno Sequeira; Medeiros, Al Musrati, Racic, Ricardo Horta; André Horta, Abel Ruiz.

Desfalques

Fiorentina

Sem desfalques confirmados.

Braga

Vítor Tormena, suspenso, desfalca o Braga.

Quando é?