Finalmente posso falar... Primeiro comentário de Hakimi após a decisão de levá-lo a julgamento sob a acusação de estupro

Ashraf Hakimi, capitão da seleção marroquina, quebrou o silêncio com uma mensagem contundente em suas contas oficiais, após o Tribunal de Apelação de Versalhes ter confirmado a decisão de levá-lo a julgamento sob a acusação de estupro, no caso que remonta ao ano de 2023.

Esse desdobramento judicial ocorre no momento em que Hakimi participa com a seleção marroquina da Copa do Mundo de 2026, onde se prepara para disputar a segunda partida da fase de grupos contra a seleção da Escócia, amanhã de manhã, sábado.

O astro do Paris Saint-Germain afirmou que aguarda esse julgamento desde o primeiro dia, expressando seu desejo de se defender publicamente após anos de silêncio.

Em comunicado publicado na plataforma “X”, Hakimi afirmou: “A justiça olhou nos meus olhos e me disse: ‘Se você não fosse uma pessoa famosa, esse caso nem teria existido. Optei pelo silêncio durante anos e acreditei que manter a dignidade, a paciência e a confiança na justiça levariam à decisão correta’”.

Ele acrescentou: “Hoje, uma história que não me diz respeito está sendo contada às custas da minha família, da minha vida e da própria verdade. Às vezes, sinto que me tornei um alvo fácil. Esperei por esse julgamento desde o primeiro dia e agora o aguardo com ansiedade. Finalmente poderei me manifestar”.

Decisão judicial aguardada

As declarações de Hakimi ocorreram após a decisão da Câmara de Instrução do Tribunal de Apelação de Versalhes de confirmar seu encaminhamento ao Tribunal Penal Regional de Hauts-de-Seine, onde será julgado nos próximos meses.

O jogador de 27 anos compareceu pessoalmente à audiência em maio passado, solicitando a anulação da decisão de encaminhamento proferida pelo juiz de instrução em fevereiro; no entanto, o tribunal rejeitou as alegações da defesa e confirmou a continuidade do processo judicial.

A defesa de Hakimi insiste em sua inocência

Por sua vez, a advogada do jogador, Fani Colan, manifestou seu descontentamento com a decisão, afirmando que o processo contém, segundo ela, vários elementos que favorecem seu cliente.

Ela afirmou que a equipe de defesa considera que a investigação revelou fatos que deveriam ter levado ao arquivamento do caso, apontando o que considerou contradições no depoimento da denunciante e em outros elementos apresentados durante as etapas da investigação.

Ela afirmou que Hakimi aguarda o julgamento para apresentar sua versão completa dos fatos e responder publicamente às acusações que nega categoricamente.

O caso remonta a 2023

O caso remonta a fevereiro de 2023, quando uma jovem prestou depoimento à polícia francesa acusando Hakimi de ter cometido abuso sexual contra ela durante um encontro na casa dele, após se conhecerem nas redes sociais.

Desde o início do caso, o jogador da seleção marroquina mantém sua inocência, afirmando que o que ocorreu foi no âmbito de uma relação consensual e rejeitando todas as acusações contra ele.