Final do Paulista feminino 2021: quando e onde será o duelo?

Corinthians pega primeira vaga da final e espera definição de adversário para disputa do título, entre São Paulo e Santos

O Paulistão feminino 2021 está se aproximando do fim, com apenas uma vaga restante para a decisão do último jogo. O Corinthians venceu a Ferroviária pelo agregado de 5 a 1 e avançou para a última fase. Resta ao Timão saber, na tarde desta segunda (01), quem irá enfrentar entre São Paulo e Santos.

No jogo de ida, o São Paulo venceu o Santos por 1 a 0, e vai com a vantagem para o próximo duelo, na Arena Barueri.

Veja quando e onde será a decisão do Campeonato Paulista feminino deste ano.

Quando será a final do Paulistão feminino 2021?

Ainda não há data marcada para os jogos da final, mas a previsão é de que os dois duelos, de ida e volta, aconteçam em dezembro.

Onde serão os jogos de ida e volta da final do Paulistão 2021?

A Neo Química Arena, do Corinthians, é palco garantido para a decisão, graças a vitória das meninas do Timão. Resta saber se o jogo de ida, primeiro duelo da final, será na Vila Belmiro ou no Morumbi, casas de Santos e São Paulo, que ainda decidem a vaga restante.

Retrospecto das equipes restantes do Paulistão 2021

Corinthians

(Foto: Livia Villas Boas / Staff Images Woman / CBF)

Um dos grandes favoritos ao título, o elenco feminino do Timão chega a sua quarta final consecutiva no campeonato, com duas vitórias e um vice.

Atualmente, as meninas contam como um dos principais times na categoria do Brasil, se destacando à frente dos outros clubes.

Com força total, o Corinthians disputa a taça de tricampeão, chegando como último campeão do último Brasileirão feminino.

Até esta fase, inclsive, a jogadora Miriã, do Timão, é a artilheira da competição, com oito gols marcados.

São Paulo

(Foto:Luiza Moraes/CBF/Divulgação)

Vice-campeão em 2019, o São Paulo vem, da mesma forma, em busca de seu terceiro título Paulista.

Com mais gols pela equipe nessa temporada da competição, a atleta Gláucia está em quarto na tabela de artilheiras, com seis tentos marcados.

No último duelo pelo torneio, o Tricolor venceu as Sereias da Vila por 1 a 0, com gol de Lauren.

Santos

(Foto: Pedro E. G. Azevedo/Santos/Divulgação)

As Sereias da Vila estão entre as mais vitoriosas de todos os tempos: foram quatro títulos em 11 anos, igualando a quantidade de Ferroviária e Juventus.

A jogadora Byanca Brasil pode se tornar a artilheira da competição caso marque dois gols no jogo contra o São Paulo. Caso o Santos vá para a final, contra o Corinthians, Byanca e Miriã farão a disputa de maiores goleadoras da edição ao vivo, se enfrentando diretamente.

O último título Paulista conquistado pelas meninas foi em 2018, quando o Santos venceu o Corinthians em agregado de 3 a 2.