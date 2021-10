Campeonato Paulista feminino de futebol: as artilheiras da temporada

Confira as principais goleadoras da temporada do Paulistão

O futebol feminino está cada vez mais forte. E o estado de São Paulo sai na frente com algumas das principais equipes do país.

Assim, o Paulistão feminino pode ser considerada uma das competições de mais alto nível do Brasil - os cinco primeiros colocados ao término da primeira fase do Brasileirão 2021 eram paulistas, por exemplo, além do atual campeão brasileiro (Corinthians) e da Libertadores (Ferroviária ).

Conforme o Campeonato Paulista vai ganhando forma, então, o leitor pode ficar na dúvida: quem é a maior artilheira do Paulistão feminino?

Aqui na Goal , você vê a lista atualizada completa das artilheiras da edição 2021.

Paulistão feminino 2021 - Quem lidera a artilharia?

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Miriã Corinthians 8 11 2 Byanca Brasil Santos 7 11 3 Gláucia São Paulo 6 11 =3 Juliana São José 6 10 =3 Jheniffer Corinthians 6 12 6 Adriana Corinthians 5 9 =6 Vic Taubaté 5 10 =6 Ana Caroline São Paulo 5 10 =6 Jaque São Paulo 5 12 =6 Luana Índia Red Bull Bragantino 5 11

Números atualizados em 28 de outubro de 2021, às 18h (de Brasília)

Paulistão feminino - Quem foi a artilheira em 2020?

Em 2020, a artilharia do Paulistão ficou com uma das representantes do Corinthians, campeão do torneio: Gabi Nunes, hoje no Madrid Club, marcou 11 gols em 11 jogos e se sagrou artilheira da competição. Amanda Gutierres, do Santos, com oito gols, terminou na segunda posição.

