Final do Brasileirão Série C: onde assistir, times, datas, horários e mais sobre a decisão da terceira divisão

Diferente das primeiras divisões, terceirona tem campeão definido em final com dois jogos; Vitória e Botafogo-SP vão à Série B junto de finalistas

Diferente do que acontece nas Séries A e B do Campeonato Brasileiro, a terceira divisão do Brasileirão não é decidida através dos pontos corridos, mas sim de dois embates de ida e volta, numa finalíssima que decidirá o campeão da Série C entre ABC e Mirassol.

Na última edição do torneio, o Ituano enfrentou o Tombense em emocionante decisão do torneio. No primeiro jogo da final, as equipes duelaram em Minas Gerais, e a partida terminou empatada em 1 a 1, enquanto no confronto de volta a equipe de Itu jogou em casa, vencendo o adversário por 3 a 0 para garantir ainda mais o acesso e o título da competição.

Para se classificar para a segunda divisão e ir à final, o sistema da Série C funciona da seguinte forma: até o fim da primeira fase, a equipe deve buscar ao menos a oitava colocação; os oito primeiros times se classificam para a continuação do torneio, onde serão divididos em dois grupos diferentes com quatro clubes cada; os dois primeiros de cada grupo, portanto, sobem para a Série B, enquanto os primeiros, apenas, vão à final da terceira divisão na disputa pelo título. Neste ano, além de ABC e Mirassol, subiram para a segunda divisão Vitória e Botafogo-SP.

Quando será a final do Campeonato Brasileiro Série C?

ABC F.C.

Para a edição deste ano, entre ABC e Mirassol, o sistema de decisão se mantém o mesmo: dois embates, de ida e volta, com respectivos mandos de cada uma das equipes. O primeiro confronto acontece no dia 1 de outubro, sábado, enquanto o retorno será uma semana depois, também no sábado (08).

Quem decide em casa a final do Campeonato Brasileiro Série C?

ABC e Mirassol jogam em suas casas em uma oportunidade cada. Ou seja, um dos confrontos será no estádio da equipe paulista e o outro na arena do time do Rio Grande do Norte. Veja quem vai decidir a final em casa:

ABC/Divulgação

Primeiro Jogo (01/10): ABC x Mirassol - Frasqueirão, em Natal, RN - 17h (de Brasília)

Mirassol/Divulgação

Segundo Jogo (08/10): Mirassol x ABC - José Maria de Campos Maia, em Mirassol, SP - 17h (de Brasília)

Onde assistir a final do Campeonato Brasileiro Série C?

Agência Mirassol

Nesta edição do torneio, serão várias as opções para acompanhar a final entre ABC e Mirassol, tanto no jogo de ida quanto na partida de volta: para a televisão aberta, a Band será detentora dos direitos de transmissão do jogo; no streaming, DAZN, DirecTV e NSports; e no TikTok, na internet, você pode acompanhar gratuitamente.

Como chegam as equipes para a final do Campeonato Brasileiro Série C?

ABC F.C.

Na fase de pontos corridos do Brasileirão Série C, houve grande equilíbrio na parte de cima da tabela, já que o Mirassol ficou na primeira colocação a frente de Paysandu e Figueirense por apenas uma e duas vitórias a mais, respectivamente, que as duas equipes. Foram 33 pontos conquistados em 19 jogos, com dez vitórias, três empates e seis derrotas.

Pelo lado do ABC, uma colocação um pouco mais abaixo, mas que garantiu vaga na segunda fase: a equipe ficou na sexta posição com 31 pontos, somados ao longo de oito vitórias, sete empates e quatro derrotas. Na fase seguinte, ficou em primeiro com 12 pontos assim como o Mirassol, sendo que os dois clubes conquistaram o mesmo número de vitórias (6), empates (3) e derrotas (3), além de um saldo de gols de três positivos.

Apesar de ter tido um ataque mais eficiente na segunda fase, com 11 gols marcados, a defesa acabou sofrendo mais tentos, com oito, diferentemente do ABC, que tomou apenas um, mas marcou somente quatro em seus adversários.