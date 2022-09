Os times da Série C que garantiram o acesso para a Série B do Brasileirão de 2023

A última rodada da segunda fase foi recheada de emoção e nela foram definidos os quatro times que sobem de divisão

O que para alguns clubes está longe de ser um objetivo, a Série B do Campeonato Brasileiro é o grande sonho das equipes que disputam a terceira divisão do nosso país. E a Série C de 2022 já teve todos os acessos definidos depois que os oito melhores times do certame foram divididos em dois grupos com quatro componentes em cada: os dois primeiros destas chaves garantiram o acesso e o grande campeão é definido entre os primeiros colocados destes respectivos grupos.

O primeiro a conseguir o acesso da terceira para a segunda divisão foi o ABC de Natal. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Paysandu, a equipe potiguar não poderia mais ser alcançada pelo terceiro colocado do Grupo C.

O Vitória, que chegou até mesmo a ter que encarar o risco de queda, foi o segundo time a conseguir sua vaga na Série B. O Rubro-Negro garantiu o acesso ao empatar em 1 a 1 com o o já eliminado Paysandu.

E no último domingo (25), foram definidos os últimos dois times que sobem da Série C para a B. Mirassol e Botafogo-SP, os dois primeiros colocados, respectivamente, seguiram com suas posições e conseguiram o tão sonhado acesso. O objetivo do Mirassol se concretizou após ter a melhor campanha na fase classificatória do Brasileirão Série C. O Leão do interior paulista encerrou a fase de grupos com três vitórias e três empates no Grupo A após vencer, neste domingo, a Aparecidense, por 2 a 1.

A segunda vaga do grupo ficou com o Botafogo-SP, que venceu o Volta Redonda ,fora de casa, também por 2 a 1 e chegou aos dez pontos.

Os jogos da última rodada

Paysandu 1 x 1 Vitória

Figueirense 0 x 0 ABC

Mirassol 2 x 1 Aparecidense

Volta Redonda 1 x 2 Botafogo-SP

Quem subiu da Série C para a Série B?

EC Vitória

ABC

Botafogo-SP

Mirassol

Vitória

Quem será o campeão da Série C?

A final será disputada em confronto ida e volta entre ABC e Mirassol, os primeiros colocados dos grupos B e C.

ABC x Mirassol - 1 de outubro, às 17h

Mirassol x ABC - 8 de outubro, horário a definir

Os “medalhões” da Série C 2022

ABC F.C.

Apesar de não estar na principal prateleira do nosso futebol, a Série C também é atrativa por causa da presença de alguns jogadores já conhecidos que vivem os últimos anos de suas carreiras profissionais. Nesta edição 2022, os nomes com maior destaque ao longo de suas respectivas carreiras foram: Jadson (Vitória), Dinei (Vitória), Tréllez (Vitória), Wellington Silva (Volta Redonda), Wallyson (ABC), Betinho (Altos), Felipe Menezes (Aparecidense), Éverton Silva (Confiança), Wilson (Figueirense), Serginho (Figueirense), Jhon Cley (Figueirense), Camilo (Mirassol), Brenner (Remo), Erick Flores (Remo).