Expulso contra o City, Sergio Ramos é recordista absoluto em cartões recebidos; veja a lista

Zagueiro soma 26 vermelhos ao longo de sua carreira, e lidera rankings na Champions, La Liga e no próprio Real Madrid

A quarta-feira foi, literalmente, de cinzas para o e para Sergio Ramos. Se os Merengues perderam de virada por 2 a 1 para o , no Santiago Bernabéu, pelo jogo de ida das oitavas de final da , o zagueiro, expulso no segundo tempo, desfalcará a equipe na volta, além de contabilizar uma marca negativa para sua carreira.

Sergio Ramos, que pediu falta de Gabriel Jesus no primeiro gol dos Citizens, fez falta no brasileiro a alguns passos da grande área para evitar o que poderia ser o terceiro tento para os ingleses e acabou levando o cartão vermelho.

O zagueiro desfalcará o Real Madrid no jogo de volta e chegou a marca de 26ª expulsões ao longo de toda a sua carreira. E não para por aí. O espanhol é também o jogador com mais cartões e vermelhos na história da Champions League, além de liderar a mesma lista na , e também na história do Real Madrid e da seleção da .

Apesar de ser um dos símbolos das últimas conquistas do Real Madrid e da Espanha, o zagueiro também fica marcado pelas "saídas dos eixos" em momentos importantes e com a carreira manchada de vermelho.