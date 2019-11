Mudança de local, de data e opções na mesa: os pontos da reunião da Conmebol

Com clima ainda tenso no Chile, entidade convocou clubes e federações para discutir futuro da final da Copa Libertadores da América 2019

Uma semana depois de ratificar o compromisso com Santiago e reafirmar a decisão da da América no país chileno, a Conmebol convocou uma reunião de carater emergencial para disputir opções e tentar, de uma vez por todas, bater o martelo sobre a final do torneio.

O encontro acontece nesta terça-feira(05), em Assunção, por volta das 14h30 da tarde e terá a participação além dos dirigentes da entidade, os presidentes de , , CBF e federação argentina. A Conmebol vai oferecer opções e ouvir a todos sobre o melhor a ser feito neste momento em que as manifestações na capital chilena não cessam.

Desde a semana passada, o River Plate, através das palavras do treinador Gallardo, não se mostra favorável para que a partida aconteça em Santiago. Além disso, eles enxergam com bons olhos a possibilidade de adiar o confronto. Por outro lado, o Flamengo, que se mantia a favor da decisão em Santiago, mudou de ideia já que nem mesmo o campeonato chileno foi retomado.



(Foto: River Plate / Divulgação)

Os dirigentes Rubro-Negros estão preocupados com a segurança de seus torcedores. Vale lembrar que os tickets direcionados tanto ao Flamengo quanto ao River Plate estão esgotados. Serão pelo menos mais de 35 mil turistas desembarcando em território chileno se a decisão não mudar de lugar.

Por isso, a Conmebol pretende apresentar as entidades Assunção como plano B. O será a sede da final da , que acontece neste sábado(9) e com parte da operação podendo ser aproveitada, a mudaça de data não seria necessária. No entanto, os dirigentes da federação deixaram claro que estão abertos a ouvir opções sugeridas pelos clubes.

CIDADES SE OFERECEM

Em meio a grande incerteza sobre Santiago, cidades começaram a se oferecer. Lima, no , foi uma delas. Recentemente sediou o Pan, mas em maio viu a o Sul-Americano sub-17 mudar de local pela Conmebol que entendeu que o país não estava cumprindo com todas as exigências.



(Foto: CFC / Divulgação)

Barranquilla, na , também se colocou à disposição para sediar a final do torneio de clubes. A cidade hoje é a principal casa da seleção colombiana e recebe jogos das Eliminatórias da . Para não ficar atrás, Bogotá e Medellín também se ofereceram.

MONTEVIDÉU

Até o momento não há nada sobre a possibilidade do estádio Nacional, do , receber a final da Libertadores. O local, inclusive, careceria de melhorias, principalmente na iluminação para receber o confronto.

PONTOS QUE TAMBEÉM SERÃO DEBATIDOS

A mudança de local não é algo fácil, por isso, adiar o jogo para dar tempo que a situação no se acalme estará sim sobre a mesa. Mas caso isso não aconteça, situações como distribuição de ingressos, indenização de torcedores e a logística dos clubes serão discutidos entre todos os participantes da reunião.