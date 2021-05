Onde será a final da Libertadores 2022?

A Conmebol já divulgou o palco da grande final em 2022

A Copa Libertadores é a principal competição continental da América do Sul. Desde a edição 2019, a final da competição vem sendo disputada em jogo único, e em 2022 não será diferente. Nesta quinta (13), a Conmebol já confirmou a sede da grande final do torneio em 2022.

Assim, a Goal preparou uma matéria contando tudo sobre a sede da final da Copa Libertadores 2022: quando e onde o jogo será disputado? Quais são os estádios candidatos a sediar a final? Confira.

Onde será a final da Libertadores de 2022?

O grande palco da final de 2022 será no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, mais conhecido como Monumental de Guayaquil, no Equador. Local onde o Barcelona de Guayaquil manda seus jogos.

Com capacidade para receber mais de 57 mil pessoas. O estádio já sediou algumas decisões importantes como a final da Copa América de 1993 e a Copa Libertadores de 1998 onde o Vasco se sagrou campeão daquele ano.

A organização não confirmou uma data para o confronto, mas para uma logística melhor a entidade optou por antecipar a data de divulgação. Até lá, a expectativa é que o jogo conte com a presença do público, já que desde março de 2020, todos os jogos da competição estão sendo disputados com portões fechados por conta da Covid-19. A exceção ficou por conta da finalíssima de 2020 entre Palmeiras e Santos, que recebeu cerca de 300 convidados, mas sem a venda de ingressos.

Quais estádios concorriam para sediar a final da Libertadores de 2022?

Em fevereiro deste ano, a Conmebol divulgou quais estádios estavam concorrendo para sediar a decisão. Palcos como o Beira-Rio e o Morumbi concorriam nesta disputa com mais onze arenas, dentre elas o Monumental de Nuñez e La Bombonera. Veja a lista:

• Estádio Libertadores de América - Avellaneda, na Argentina

• Estádio Presidente Perón - Avellaneda, na Argentina

• A Bombonera - Buenos Aires, na Argentina

• Monumental de Nuñez - Buenos Aires, na Argentina

• Estádio Pedro Bidegain - Buenos Aires, na Argentina

• Estádio Mario Kempes - Cordoba, na Argentina

• Estádio Único - Santiago del Estero, na Argentina

• Beira-Rio - Porto Alegre, no Brasil

• Morumbi - São Paulo, no Brasil

• Estádio Monumental de Guayaquil - Guayaquil, no Equador

• Estádio Monumental - Lima, no Peru

• Estádio Nacional - Lima, no Peru

• Estádio Centenario - Montevideo, no Uruguai

Para a escolha a entidade realizou uma inspeção em cada estádio, na expectativa de definir o melhor palco para o confronto.

Onde será a final da Libertadores de 2021?

Na atual edição, torcedores de Flamengo, Internacional, Atlético-MG, São Paulo, Santos, Fluminense, Palmeiras, Boca Juniors, River Plate e todos os demais envolvidos já sabem onde possivelmente assistirão suas equipes irão atuar na grande decisão.

O mítico Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, será o palco da finalíssima da Libertadores de 2021. A bola rolará no palco uruguaio no dia 20 de novembro de 2021, um sábado, para a grande decisão do campeão do torneio.

Com capacidade para mais de 60 mil pessoas, a expectativa é que até a data da final seja possível o estádio receber torcedores uruguaios e das equipes envolvidas na decisão. A Conmebol não confirmou a presença ou não de público na finalíssima da competição.