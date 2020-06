CR7 perde pênalti contra o Milan, mas Juventus avança na Copa da Itália; vejas os lances

A equipe de Cristiano Ronaldo não encantou, mas retorna à final do certame nacional após um ano de ausência

O futebol voltou na , após a paralização por causa da pandemia do novo coronavírus, com empate sem gols e pênalti desperdiçado por Cristiano Ronaldo no clássico entre e , em duelo válido pela semifinal da transmitido pelo DAZN.

O placar levou a Juventus, que jogou em Turim, para a finalíssima do torneio nacional graças ao critério do gol fora de casa. Na ida, disputada em Milão no mês de fevereiro, o empate por 1 a 1 teve toques de polêmica por causa do pênalti assinalado, nos acréscimos, e convertido por Cristiano Ronaldo.

Curiosamente, os dois protagonistas daquele encontro foram destaques negativos desta vez. Cristiano Ronaldo não teve boa atuação e, no primeiro tempo, desperdiçou um pênalti – a bola foi de encontro à trave do jovem goleiro Gianluigi Donnarumma. Na sequência do lance, o atacante Ante Rebic, autor do tento milanista na ida, foi expulso após uma dura entrada no brasileiro Danilo.

O resultado garantiu o retorno da Velha Senhora à decisão da Copa da Itália após um ano de ausência. Se a é a atual detentora do troféu, nos quatro anos anteriores só a Juventus levantou a taça.

Neste sábado (13), de Milão e definem quem enfrenta a Juventus na finalíssima. A vantagem pertence aos Partenopei, que venceram o time de Milão fora de casa no primeiro embate. O duelo está marcado para às 16h (de Brasília) e terá transmissão do DAZN.