A final da Copa do Brasil vai ser disputada em jogo único?

Torneio está na reta final, com Corinthians, Flamengo, São Paulo e Grêmio na busca pela taça

A edição de 2023 da Copa do Brasil está próxima do fim: restam apenas um quatro times na disputa por um dos títulos de maior valor monetário do país. As semifinais vão ocorrer nos dias 25 e 26 de julho, para os jogos de ida, e 16 de agosto, para os de volta.

Vale destacar que, assim como na última edição, a finalíssima também será em dois jogos. Portanto, nada de partida única, e uma das equipes vai decidir o título em casa. As datas para que ocorram os dois confrontos da decisão estão previstas para 16 e 23 de setembro, com espaço de uma semana para cada duelo.

Em 2022, o Flamengo sagrou-se campeão sobre o Corinthians, nas penalidades, no Maracanã, após empate em 1 a 1 no agregado. Neste ano, o Rubro-negro carioca busca o bicampeonato, seu quinto título, para ultrapassar o Palmeiras, que também possui quatro.

O Grêmio pode se tornar o maior campeão ao lado do Cruzeiro caso vença neste ano, já assegurando cinco taças e na disputa pela sexta. O alvinegro paulista exibe três na galeria de títulos e corre pela quarta glória, enquanto o São Paulo está atrás da taça que seria inédita para o clube.