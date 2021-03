Finais 2020 e 2021 da Copa do Rei não terão público mesmo com adiamento

Athletic fará duas finais em 14 dias: a primeira no clássico contra a Real Sociedad, pela temporada 2020, e a segunda contra o Barça, por 2021

Apesar dos rumores e dos diversos adiamentos, a final da Copa do Rei de 2020 entre Athletic Bilbao e Real Sociedad, que será disputada no dia 3 de abril de 2021, acontecerá sem torcida. Assim será também na final do torneio da atual temporada, que acontecerá apenas 14 dias depois, quando o mesmo Athletic enfrenta o Barcelona.

A decisão foi anunciada pela RFEF (Real Federação Espanhola de Futebol) via comunicado oficial. Após diversas reuniões entre a entidade e o Ministério da Saúde e das Famílias de Andalucía, onde acontecerá a final de 2020, foram analisadas ​​a situação sanitária e os dados epidemiológicos atuais em Sevilha e chegou-se a um consenso de ausência de torcedores no evento.

Em 2020, Athletic e Real Sociedad concordaram em adiar a final até que fosse possível a presença de público nos estádio espanhóis. É a primeira vez que os dois rivais do País Basco decidem o principal torneio de mata-mata espanhol.

"Serei clara e contundente: não é adequado, não é oportuno e não é conveniente que haja público na final da Copa do Rei", disse a ministra da Saúde Carolina Darias.

Tanto a Real Sociedad como o Athletic Bilbao acatam qualquer decisão da RFEF e foram comunicados antes mesmo do anúncio oficial que a final será disputada sem a presença do público nas arquibancadas do estádio La Cartuja. O palco da final entre Barcelona e Athletic será o mesmo e também não contará com torcedores das equipes.

O Athletic é o segundo maior campeão da Copa do Rei, com 24 conquistas, mas não é campeão desde 1984. O maior campeão é o Barcelona, com 30 títulos. Bascos e catalães já se enfrentaram em finais do torneio em oito oportunidades, com o Barça levando a melhor em seis. A Real Sociedad tem apenas dois títulos, o último deles em 1987.