Athletic Bilbao, em busca de algo jamais visto: conquistar duas Copas do Rei em 15 dias

O clube basco avançou para mais uma final e terá, contra Real Sociedad e Barcelona, semanas que podem ser históricas

A realidade atual, dos superclubes mundo afora, pode fazer parecer o contrário, mas não tenha dúvidas: o Athletic Bilbao é um dos grandes do futebol espanhol. E este ano 2021, tão difícil mundo afora por conta da pandemia de Covid-19, pode reservar aos bascos um feito inédito: ser campeão da Copa do Rei duas vezes no intervalo de duas semanas.

A equipe treinada pelo técnico Marcelino García Toral bateu o Levante por 2 a 1, nesta quinta-feira (04), e garantiu sua vaga para a finalíssima, onde vai enfrentar um Barcelona embalado após uma remontada épica frente ao Sevilla. O encontro diante dos catalães, na final entre os clubes mais vezes campeões deste torneio de mata-mata (30 para o Barça e 24 para o Athletic, cuja última conquista foi em 1984), está marcado para 17 de abril.

Duas semanas antes, no entanto, o Athletic vai disputar a final da Copa do Rei referente à temporada passada, 2019-20, cuja final foi adiada por causa da pandemia. O adversário na decisão de 3 de abril será a Real Sociedad, sua arquirrival do País Basco.

Apesar de o Athletic ter levantado, justamente contra o Barcelona, as taças da Supercopa Espanhola em 2015 e 2021, supercopas são consideradas taças, e não campeonatos. O último título de campeonato conquistado pelos bascos foi o doblete (La Liga + Copa do Rei) da temporada 1983-84. Ou seja, 37 anos atrás.

Em um intervalo pequeno, o Athletic Bilbao terá dias que entrarão para a sua história. Afinal de contas, nunca antes um time levantou duas vezes a Copa do Rei em um mesmo ano.