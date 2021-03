Espanha se prepara para ter público em LaLiga e na final da Copa do Rei

A ideia é que a partir de abril uma parte das arquibancadas possam estar ocupadas pelos torcedores

Os estádios de futebol na Espanha podem voltar a receber público nas arquibancadas muito em breve. A ideia é de que as duas finais da Copa do Rei (entre Athletic Bilbao e Real Sociedad e Athletic Bilbao e Barcelona), marcadas para abril, e a La Liga, no mesmo mês, possam voltar a ter portões abertos, se as circunstâncias do momento assim permitirem.

Faz mais de um ano que os estádios espanhóis não recebem público em nenhum campeonato e, se tudo der certo, isso pode mudar em breve. Tanto Javier Tebas, presidente da La Liga, como a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), estão se movimentando para que, em abril, os torcedores estejam de volta às arquibancadas.

"Se houver condições, estamos preparados e já estávamos há meses, mas há circunstâncias que não podemos controlar. Temos aprendido muito de um ano para cá e esperamos que na terceira semana de abril possamos começar a ter torcida nos estádios, pelo menos uma porcentagem", disse Tebas em seu discurso no Europa Press Sports Breakfasts.

Segundo o presidente da La Liga, tudo está dependendo de uma autorização do governo local, para que a volta dos torcedores seja o "mais cautelosa possível". As movimentações do feriados de Páscoa serão determinantes para o retorno. “Todos esperamos que depois da Páscoa possamos marcar rápido uma data. Todos terão precauções e vamos ver como vai acontecer”, disse, torcendo para que o número de infectados não volte a crescer, como aconteceu no Natal.

Além da La Liga, a RFEF, responsável pela organização da Copa do Rei, também está intencionada de que as duas finais da competição (referentes às edições 2020 e 2021), ambas marcadas para abril na Andaluzia, contem com torcedores nas arquibancadas, segundo informações do Cadena SER. Para isso, a RFEF vai se reunir com o Consejo Superior de Deportes (CSD) e a Junta de Andalucía para estabelecer um protocolo de ação em relação aos torcedores.

Nada é oficial ainda, porém, conforme apurou a Goal, a ideia é de que 5 mil ingressos possam ser distribuídos para o derby basco entre Athletic e Real Sociedad no dia 4 de abril, incluindo neste número, os convidados. Além disso, para controlar viagens, os ingressos não devem ser vendidos fora da Andaluzia.

O outro jogo, entre Athletic e Barcelona, válido pela final da edição 2021 da Copa, marcado para 17 de abril, deve seguir os mesmos moldes da primeira partida.