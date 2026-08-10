O atacante inglês Harry Kane se prepara para estender sua permanência no Bayern de Munique, da Alemanha, por mais três temporadas, em um movimento que reflete sua total adaptação à Baviera e a mudança em suas prioridades futebolísticas rumo à conquista de mais títulos continentais.

O jornal britânico The Times revelou que o atacante de 33 anos deve iniciar conversas oficiais com a diretoria do clube bávaro nesta semana para prorrogar seu contrato até 2029, em vez da data atual de término, em 30 de junho de 2027.

Estabilidade familiar e tranquilidade

Desde sua chegada à Alemanha com o objetivo de alavancar sua carreira, Kane se adaptou completamente a Munique, onde se sente muito à vontade com sua família na cidade bávara.

Não se espera que seu salário, atualmente estimado em cerca de 25 milhões de euros por ano, sofra um aumento significativo no novo contrato, o que indica que a decisão é motivada por fatores esportivos e pessoais mais do que financeiros.

Mudança de prioridades

Essa possível renovação de contrato reflete uma clara transformação nas prioridades do artilheiro inglês.

Embora o retorno à Premier League tenha sido cogitado há muito tempo como uma forma de superar o recorde de gols de Alan Shearer na competição inglesa, os relatos indicam que Kane agora está mais focado em vencer mais títulos com o Bayern de Munique, com destaque para a Liga dos Campeões da Europa, que segue sendo o principal objetivo tanto do jogador quanto do clube.

Números excepcionais

Kane alcançou números excepcionais desde que se juntou ao Bayern, tendo conquistado dois títulos consecutivos da Bundesliga e marcado, somente na temporada 2025-2026, 61 gols em 51 partidas em todas as competições, o que o torna um dos atacantes mais perigosos da Europa e uma das principais razões por trás do desejo do Bayern de garantir seus serviços por mais tempo.

Espera-se que as negociações sejam concluídas nos próximos dias, em um movimento que dará ao Bayern de Munique a estabilidade ofensiva necessária para os próximos anos e garantirá a Kane a continuidade de sua carreira em um dos maiores clubes europeus.