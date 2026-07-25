Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport
GOAL

Traduzido por

Fim da polémica: Rodri coloca um pé no Real Madrid

Real Madrid
Manchester City
Rodri
Espanha
England

Um único passo separa o Real Madrid de fechar o negócio

A transferência do espanhol Rodri, estrela do Manchester City, para o Real Madrid está mais próxima do que nunca, depois de o jogador ter definido a sua posição final. Resta apenas o acordo entre os dois clubes sobre o valor do negócio para fechar uma das maiores transferências do mercado de verão.

Relatos da imprensa revelaram que Rodri já escolheu vestir a camisola do Real Madrid, à espera do fim das negociações oficiais entre a direção dos merengues e o Manchester City, que se centram atualmente na contrapartida financeira.

Leia também: Acordo fechado: Besiktas garante contratação de Salah e o anúncio será nesta data

Segundo o jornalista de confiança Matteo Moretto, Rodri aguarda apenas que os dois clubes cheguem a um acordo sobre o valor da transferência, depois de ter concluído todos os detalhes pessoais relativos ao seu contrato com o Real Madrid.

Moretto indicou que o médio espanhol já chegou a um acordo total com a direção do clube merengue sobre as cláusulas do contrato, não havendo já qualquer obstáculo por parte do jogador, ficando a decisão final nas mãos do Manchester City e do Real Madrid.

Amistosos de clubes
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Leganés crest
Leganés
LEG
Amistosos de clubes
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT

Rodri é um dos alvos mais importantes do Real Madrid no momento atual, uma vez que a direção o considera a opção ideal para reforçar o meio-campo, graças à sua vasta experiência e à sua capacidade de conduzir o jogo tanto na defesa como no ataque, para além da sua personalidade de líder, que fez dele uma das maiores estrelas do futebol mundial nos últimos anos.

O valor do negócio continua a ser o único ponto que separa as duas partes do anúncio oficial, em meio a uma grande expectativa por parte dos adeptos do Real Madrid, que aguardam a chegada de um dos melhores médios do mundo às fileiras da equipa.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google