A transferência do espanhol Rodri, estrela do Manchester City, para o Real Madrid está mais próxima do que nunca, depois de o jogador ter definido a sua posição final. Resta apenas o acordo entre os dois clubes sobre o valor do negócio para fechar uma das maiores transferências do mercado de verão.

Relatos da imprensa revelaram que Rodri já escolheu vestir a camisola do Real Madrid, à espera do fim das negociações oficiais entre a direção dos merengues e o Manchester City, que se centram atualmente na contrapartida financeira.

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Segundo o jornalista de confiança Matteo Moretto, Rodri aguarda apenas que os dois clubes cheguem a um acordo sobre o valor da transferência, depois de ter concluído todos os detalhes pessoais relativos ao seu contrato com o Real Madrid.

Moretto indicou que o médio espanhol já chegou a um acordo total com a direção do clube merengue sobre as cláusulas do contrato, não havendo já qualquer obstáculo por parte do jogador, ficando a decisão final nas mãos do Manchester City e do Real Madrid.

Rodri é um dos alvos mais importantes do Real Madrid no momento atual, uma vez que a direção o considera a opção ideal para reforçar o meio-campo, graças à sua vasta experiência e à sua capacidade de conduzir o jogo tanto na defesa como no ataque, para além da sua personalidade de líder, que fez dele uma das maiores estrelas do futebol mundial nos últimos anos.

O valor do negócio continua a ser o único ponto que separa as duas partes do anúncio oficial, em meio a uma grande expectativa por parte dos adeptos do Real Madrid, que aguardam a chegada de um dos melhores médios do mundo às fileiras da equipa.