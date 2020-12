Filipe Luís rasga elogios a Marinho : "jogador mais difícil de marcar no Brasil"

Com 20 gols na temporada, atacante é o artilheiro do Santos, próximo adversário do Flamengo no Brasileirão

Um dos principais laterais-esquerdos do futebol brasileiro nesta década, Filipe Luís se notabilizou também por ser um cara inteligente e proporcionar sempre boas entrevistas. Nesta quarta-feira (9), no Ninho do Urubu, o jogador conversou com a imprensa e fez questão de rasgar elogios a Marinho, ponto forte do , adversário do no próximo domingo (13).

Para Filipe, o atacante do é o jogador mais difícil de se marcar no futebol brasileiro.

"Eu já falei para ele, o Marinho é o jogador mais difícil de marcar no . É o que quem mais domina para frente, o que mais pensa no um contra um, Elétrico o jogo inteiro. Talvez não se esforce tanto na marcação, mas não é a função dele. A função dele que se pede é que ele crie perigo, super complicado".

No Brasileirão, Marinho é o vice-artilheiro do Santos com 14 gols, atrás apenas de Thiago Galhardo com 15. Em toda a temporada, o atacante soma 20 tentos e é o líder do Peixe neste quesito.

O lateral também elogiou o time do Santos e garantiu que será um jogo complicado para o .

"O jogo é difícil, o Santos é um grande clube, histórico, com grandes jogadores. Vai ser um jogo de exigencia máxima, esperar que nosso time esteja no melhor nível possível para poder ganhar. É um jogo de muito nível por mais que o Santos venha com alguns desfalques".

Flamengo e Santos se enfrentam neste domingo (13), às 17h, no Maracanã. A partida é válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 42 pontos, o time carioca é o terceiro colocado na tabela de classificação. O Peixe, com 38, é o oitavo.