Marinho empilha gols no Santos e busca feito que só Neymar e Robinho tiveram no século

Atacante é artilheiro do clube em 2020 e busca liderança também nas assistências para igualar temporadas dos Meninos da Vila

Marinho é talvez a principal esperança do torcedor do na busca pelo tetracampeonato da da América, que volta a ser colocado em jogo na noite desta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o , em Alegre. E, para honrar essa expectativa, ele está próximo de realizar feitos que só os dois melhores jogadores do clube no século conseguiram.

Desde 2001, apenas dois atletas conseguiram ser os líderes isolados do tanto em gols marcados quanto em assistências dadas para companheiros. Sim, eles mesmos: Robinho e Neymar.

O primeiro foi capaz de estabelecer o feito em 2004, quando anotou 32 gols e deu 16 assistências, acima de qualquer companheiro de equipe na temporada que culminou no título do Campeonato Brasileiro.

O segundo conseguiu o feito em 2012. Depois de empatar entre os principais assistentes em 2010 (com Marquinhos) e entre os principais goleadores em 2011 (com Borges), ele liderou de maneira isolada os quesitos em 2012.

Em uma das temporadas mais impressionantes do século no futebol nacional, Ney fez 43 gols e deu 20 assistências para os seus companheiros, com incríveis 63 participações diretas em gol nos 47 jogos que disputou. Marinho não vai chegar nesse nível, mas tenta pelo menos os status.

Atualmente com 20 gols marcados na temporada, ele está muito acima de qualquer outro concorrente no clube. Soteldo, com cinco, é o segundo colocado no quesito, por exemplo. Com essa posição praticamente garantida, Marinho tem nos passes para gol a missão mais difícil.

Com seis passes para gol, o canhoto tem justamente no venezuelano o lider no quesito, com sete - lembrando que a conta não leva em questão o número de pênaltis sofridos, como em alguns sites de estatística.