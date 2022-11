Filho diz que comparação de Maradona com Messi é "para quem não entende de futebol"

Argentina foi derrotada na estreia da Copa do Mundo do Qatar pela Arábia Saudita por 2 a 1

Depois que a invencibilidade de 36 jogos da Argentina chegou ao fim com a derrota para Arábia Saudita por 2 a 1 na estreia da Copa do Mundo do Qatar, o filho de Maradona disparou contra Lionel Messi, alegando que ele não está perto do nível de seu falecido pai.

"Estou arrasado com a derrota da Argentina. Acho difícil acreditar que isso realmente aconteceu. Perder para a Arábia Saudita é uma loucura. A comparação entre Messi e meu pai é feita por quem não vê e não entende de futebol, estamos falando de dois planetas diferentes", afirmou Maradona Jr. à Rádio Marte.

"Não quero cruzar imediatamente com Lionel. Às vezes, no futebol, acontece que você perde mesmo contra adversários muito mais fracos. Não acho que a Argentina foi presunçosa. Futebol é isso. Se você não fechar, até os times mais fracos virão até você", completou.

Depois do tropeço na estreia, a Argentina trabalha em busca da recuperação diante do México. O próximo compromisso está marcado para sábado (26), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo C. Na sequência, terá pela frente a Polônia no dia 30.