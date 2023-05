Figueirense x Paysandu ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes entram nesta segunda-feira (8), pela segunda rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Florianópolis, Figueirense e Paysandu se enfrentam na noite desta quarta-feira (3), a partir das 20h (de Brasília), no Orlando Scarpelli, pela segunda rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Após estrear com empate, o Figueirense conta com o apoio de sua torcida para conquistar a sua primeira vitória na competição. Do outro lado, o Paysandu busca o segundo triunfo consecutivo, e agora é comandado por Marquinhos Santos.

Prováveis escalações

Figueirense: Gabriel Gasparotto; Elias, Maurício Ribeiro, Otávio Gut (Guilherme Souza) e Raphinha; Robson Alemão e Wesley Gaúcho; Andrew, Gustavo França, Guilherme Pato e Bruno Paraíba. Técnico: Roberto Fonseca.

Paysandu: Gabriel Bernard; Edilson, Wanderson, Filemon e Eltinho; João Vieira, Arthur, Geovane e Bruno Alves; Vinícius Leite e Mário Sergio. Técnico: Marquinhos Santos.

Desfalques

Figueirense

Sem desfalques confirmados.

Paysandu

Dalberto está no departamento médico.

Quando é?