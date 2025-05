Figueirense x Ituano: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Série C

Equipes entram em campo neste domingo (18), pela 6ª rodada da primeira fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Figueirense recebe o Ituano na noite deste domingo (18), às 19h (de Brasília), no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 6ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol+, no pay-per-view, e do DAZN, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Figueirense vive um momento delicado na competição. Após cinco rodadas, a equipe ainda não conseguiu deixar a zona de rebaixamento e ocupa a última colocação, com apenas dois pontos somados. Do outro lado, o Ituano segue em ascensão na tabela e já aparece na terceira posição, com dez pontos.

Prováveis escalações

Figueirense: Fabrício; Léo Maia, Lucas, Ligger e Leonan; Rafinha, Flávio e Gabriel; Renan, Felipe Augusto e Marlyson. Técnico: Pintado.

Ituano: Saulo; Thássio, Luiz Gustavo, Matheus Mancini e Dal Pian; Bruno Silva, Kaio Mendes, Ramon e Fernando Canesin; Neto Berola e Vinícius Popó. Técnico: Mazola Júnior

Desfalques

Figueirense

Sem desfalques confirmados.

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Quando é?