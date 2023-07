Figueirense x CSA ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam neste domingo (9), no Orlando Scarpelli, em Santa Catarina; veja como acompanhar na TV e na internet

Figueirense e CSA se enfrentam na noite deste domingo (9), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 12ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, na TV fechada.

No meio da tabela, com 15 pontos, o Figueirense soma dois empates e uma vitória nos últimos três jogos disputados, enquanto o CSA, com 14 pontos, não vence há quatro rodadas (dois empates e duas derrotas), com aproveitamento de 42%.

Depois de enfrentar o Figueirense, o CSA recebe o São José, em Maceió, no dia 16 de julho. Já o Figueirense terá pela frente o Náutico, no dia 15, a partir das 16h30 (de Brasília). Em cinco jogos disputados entre as equipes, o CSA soma duas vitórias, contra uma do Figueirense, além de dois empates. No último encontro válido pela Série B 2020, as equipes empataram sem gols.

"Estamos a dois pontos da zona de classificação e vamos para um confronto direito. A gente tem uma expectativa muito grande para o próximo jogo", afirmou Marcelo Cabo.

Prováveis escalações

Figueirense: Wilson; Elias, Eduardo Rosado, Maurício e Raí; Léo Baiano, Glédson e Léo Artur; França, Nicolas e Renan Bernabé. Técnico: Paulo Baier.

CSA: Dalberson; Arnaldo, Ednei, Rafael Forster e Ernandes; Bruno Matias, Tomas Bastos e Cedric; Gabriel Taliari, Robinho e Iago Teles. Técnico: Marcelo Cabo.

Desfalques

Figueirense

Sem desfalques confirmados.

CSA

Marciel Silva, expulso no empate com o Volta Redonda, está fora.

Quando é?

Data: domingo, 9 de julho de 2023

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Orlando Scarpelli – Florianópolis, SC

Arbitragem: Djonaltan Costa (árbitro), Marcio Gleidson e Helcio Araújo (assistentes), Celio Amorim (quarto árbitro)