Fifa vai pagar mais de R$ 50 mil por dia a clubes com convocados para a Copa do Mundo

Ação faz parte do programa de ajuda de clubes da entidade e prevê mais de 200 milhões de dólares repartido aos clubes do mundo inteiro

A Fifa vai remunerar os clubes por cada jogador convocado para a Copa do Mundo do Qatar. A entidade estima que desembolsará mais de 200 milhões de dólares (mais de R$ 1 bilhão na cotação atual) com os pagamentos aos respectivos clubes de cada atleta.

Os clubes poderão fazer a solicitação através da plataforma oficial da Fifa. A entidade vai pagar cerca de 10 mil dólares (R$ 52,1 mil na cotação atual) por dia, incluindo o período de preparação oficial, por cada jogador convocado.

Para se ter uma ideia, caso algum clube brasileiro tenha dois jogadores convocados e a seleção brasileira chegue até a final da Copa do Mundo, deve receber cerca de 700 mil dólares (R$ 3.647 milhões na cotação atual).

A Fifa reforça ainda que terão direito a esta compensação financeira todos os clubes em que o jogador atuou nos últimos dois anos prévios à Copa do Mundo de 2022. A entidade iniciou com este projeto de ajuda aos clubes em 2010, no Mundial da África do Sul, e desde então vem aprimorando e melhorando os pagamentos.

A seleção brasileira se apresenta para o período de preparação oficial no dia 14 de novembro, em Turim, na Itália. A equipe de Tite estreia na competição no dia 24 de novembro, diante da Sérvia.

Quem é o favorito ao título da Copa do Mundo do Qatar 2022? Brasil

França

Alemanha

Argentina

Inglaterra

Outra? Comente mais abaixo! 652 Votos Obrigado por votar Os resultados serão divulgados em breve. Quem é o favorito ao título da Copa do Mundo do Qatar 2022? 78% Brasil

7% França

1% Alemanha

8% Argentina

1% Inglaterra

5% Outra? Comente mais abaixo! 652 Votos