Os próximos compromissos do Brasil serão contra Chile e Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022

Depois do vice-campeonato na Copa América, a seleção brasileira masculina principal vê pela frente novos desafios. A primeira semana do mês de setembro reserva duelos contra Chile e Argentina pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

E já há uma data para Tite nomear sua lista de convocados para os duelos contra chilenos e para a revanche da final da Copa América contra os argentinos.

A convocação da seleção brasileira para os próximos desafios está agendado para esta sexta-feira, 12 de agosto. A divulgação da lista está agendada para 11h (de Brasília).

Onde ver a convocação da seleção brasileira?

A lista do técnico Tite será transmitida ao vivo pelo canal da CBF em seu canal oficial no YouTube.

Quando foi o último jogo da seleção brasileira?

A seleção olímpica masculina vem de conquista de mais uma medalha de ouro, mas a modalidade não é considerada como parte da “seleção principal”.

O último jogo do Brasil, com sua seleção principal, foi em 10 de julho de 2021, contra a Argentina dentro do Maracanã. Foi a grande final da Copa América 2021. Apesar de muito tentar, a equipe treinada por Tite foi derrotada por 1 a 0. Ángel Di María fez o único gol do encontro, com bela finalização após falha do lateral-esquerdo Renan Lodi.