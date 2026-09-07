A seleção brasileira terá sua primeira convocação após a Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (9). O técnico Carlo Ancelotti anunciará a lista de jogadores que defenderão o Brasil na primeira Data Fifa do novo ciclo.

A convocação está marcada para 15h (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. O anúncio será transmitido ao vivo pela CBF TV, no YouTube.

A próxima convocação da seleção brasileira é sempre um momento aguardado pelos torcedores, que ficam ansiosos para saber quais jogadores representarão o país nos próximos desafios. Enquanto aguardamos a lista oficial, muitos fãs aproveitam para se envolver ainda mais com o futebol através de apostas esportivas. Para aqueles interessados em explorar essa área, é importante conhecer os melhores sites de apostas Copa do Mundo, que oferecem uma variedade de opções e informações para quem deseja apostar com segurança e responsabilidade.

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Após divulgar os jogadores escolhidos, Ancelotti concederá uma entrevista coletiva aos jornalistas presentes.

Quando havia sido a última convocação da seleção brasileira?

Getty Images

A última convocação da seleção brasileira antes da lista de setembro de 2026 havia acontecido em 18 de maio, quando Carlo Ancelotti anunciou os 26 jogadores escolhidos para disputar a Copa do Mundo de 2026.

A lista marcou a primeira convocação de Neymar por Ancelotti e levou o atacante do Santos à sua quarta participação em uma Copa do Mundo. O goleiro Weverton, do Grêmio, também recebeu sua primeira oportunidade com o técnico italiano na convocação para o Mundial.

Qual foi a última convocação da seleção brasileira?

Para a Copa do Mundo de 2026, a lista de Carlo Ancelotti foi formada pelos seguintes jogadores:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Fenerbahçe)

Weverton (Grêmio)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Ibañez (Al Ahli)

Léo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Meio-campistas

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Danilo Santos (Botafogo)

Fabinho (Al Ittihad)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Éderson (Atalanta)*

Atacantes

Endrick (Lyon)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Thiago (Brentford)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar (Santos)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Vini Jr. (Real Madrid)

*Convocado para o lugar de Wesley, cortado por lesão no dia 7 de junho.

Quando foi o último jogo da seleção brasileira?

O último compromisso da seleção brasileira foi em 5 de julho de 2026, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O Brasil foi derrotado por 2 a 1 pela Noruega, no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, e acabou eliminado do Mundial.

Neymar marcou o gol brasileiro nos acréscimos, de pênalti, mas não foi suficiente para evitar a derrota. Pelo lado norueguês, Erling Haaland balançou as redes duas vezes, aos 34 e aos 90 minutos.