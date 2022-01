Quem são os maiores vencedores do The Best Fifa?

A história será escrita mais uma vez na entrega do Prêmio The Best, que acontece nesta segunda-feira, às 15h (de Brasília). O título de melhor jogador do mundo é um dos mais desejados no mundo do futebol e, claro, não será diferente nesta edição.

Além disso, a premiação elege os melhores goleiros e treinadores do futebol masculino e feminino, além, é claro, da entrega do Prêmio Puskás, com o gol mais bonito da temporada.

Ainda assim, o The Best da Fifa tem uma história recente, já que a entidade optou por realizar sua tradicional cerimônia sozinha e se separar da revista francesa France Football, em 2016, que segue com a entrega da Bola de Ouro.

Diante disso, a GOAL te mostra a história da premiação, como é votado e os maiores vencedores do prêmio.

A história do prêmio

Desde 1956, a revista francesa France Football se encarregou de analisar cada jogada e rever o desempenho e avaliar comportamento dos jogadores em campo, com o intuito de escolher o melhor atleta europeu que receberia a Bola de Ouro.

No entanto, em 1988, a Fifa criou o 'FIFA Best Player of the Year' para escolher e premiar o melhor atleta do ano. Isso, contudo, não tornou a iniciativa uma referência na escolha do maior futebolista do planeta.

Em 2009, as duas honrarias - 'Bola de Ouro' e 'FIFA The Best Player of the Year' - se unificaram para renovar e inovar, começando então a incluir todos os jogadores ativos na Europa sem distinção de raça ou etnia, para lançar a primeira premiação 'Bola de Ouro FIFA' no ano seguinte.

Porém, a história não seguiria por muito mais tempo: seis anos depois, a Fifa e a France Football se separaram novamente. Foi quando o The Best voltou a ser organizado pela maior entidade do futebol mundial, enquanto a France Football elegia o vencedor da Bola de Ouro.

The Best FIFA: como é votado?

A Fifa, organizadora do prêmio, solicita os votos de técnicos e capitães de todas as seleções filiadas a entidade, além de jornalistas que representam cada nação. Além disso, a metade do peso dos votos para o vencedor passa pela escolha dos torcedores, que votam pela internet.

Dessa forma, a Fifa considera apenas o rendimento durante a temporada europeia, ou seja, entre agosto do ano anterior a julho do ano vigente para, então, definir os finalistas ao prêmio.

Maiores vencedores da história

Melhor Jogador de Futebol Masculino da Fifa

Ao longo dos cinco anos do prêmio, Cristiano Ronaldo, que atuava pelo Real Madrid, foi o que mais venceu a premiação do The Best, sendo duas no total. Além disso, o atacante já esteve entre os finalistas em outras três oportunidades.

Em 2020, Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, foi o vencedor, que teve Cristiano Ronaldo, da Juventus, e Lionel Messi, do Barcelona, entre os finalistas.

Vencedor Clube Edição Cristiano Ronaldo Real Madrid 2016 Cristiano Ronaldo Real Madrid 2017 Luka Modric Real Madrid 2018 Lionel Messi Barcelona 2019 Robert Lewandowski Bayern de Munique 2020

Melhor Jogadoa de Futebol Feminino da Fifa

No futebol feminino, em nenhuma oportunidade uma jogadora engatou dois títulos do The Best. Em 2021, Alexia Putellas, do Barcelona, aparece como favorita.