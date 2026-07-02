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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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"FIFA": Seleção do Egito é campeã de um fenômeno regional na Copa do Mundo de 2026

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Egito x República Islâmica do Irã
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Uma estatística assustadora sobre o confronto entre os Faraós e o Irã

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) descreveu a partida entre as seleções do Egito e do Irã na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 como um “fenômeno regional”, depois que ela bateu recordes de audiência na região do Oriente Médio e Norte da África, alcançando o maior número de espectadores ao vivo do torneio até o momento.

A conta “FIFA Media”, na plataforma “X”, anunciou que o confronto entre os Faraós e a seleção iraniana registrou 107,4 milhões de visualizações nos canais da “beIN Sports”, emissora exclusiva do torneio na região. 

A FIFA confirmou que o jogo, que foi decidido nos últimos instantes, tornou-se o maior evento popular da história da região em termos de audiência televisiva.

A Federação Internacional acrescentou que essa transmissão histórica foi além de um simples jogo de futebol, transformando-se em um “evento de público recorde” que uniu milhões de telespectadores diante das telas, em um cenário que reflete a grande paixão pelo futebol no mundo árabe e na Irã.

Esses números excepcionais refletem a importância da Copa do Mundo de 2026 na região e a capacidade das seleções árabes de gerar um entusiasmo popular sem precedentes, especialmente em partidas competitivas e decididas no final.

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