FIFA 22: Rooney será novo Ídolo do game

Ex-atacante do United e seleção da Inglaterra terá carta "Prime" 91 no novo game

Wayne Rooney, ídolo histórico do Manchester United, seleção da Inglaterra e atual treinador do Derby County, foi anunciado pela EA Sports como o novo Ícone de FIFA 22.

O ex-atacante inglês junta-se a mais de 100 nomes históricos do futebol que aparecem na lista de craques do passado no game de futebol. Como de costume, Rooney terá três cards diferentes, que representam diferentes momentos de sua carreira.

No curto trailer publicado nas redes sociais da EA Sports, o craque aparece "interagindo" com sua versão digital, que recria a icônica bicicleta contra o Manchester City.

A carta "Prime" foi avaliaca com 91 pontos, e tem como destaque velocidade, físico e finalização. Rooney ainda terá versões 86 e 88, todas com atributos interessantes, que devem elevar bastante o seu valor.

Um dos detalhes que chamam a atenção é a chuteira usada por Rooney no game - uma versão da clássica Total 90 da Nike, que foi hit entre jogadores no meio dos anos 2000. Em geral, Ídolos apareciam usando chuteiras genéricas.

FIFA 22 chega no próximo dia 1 de outubro, com versões para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC, Clique aqui para saber tudo sobre o game.